Τζέιμς Μπάροους: Πέθανε ο θρυλικός σκηνοθέτης πίσω από τα «Φιλαράκια» και «βασιλιάς» των sitcom

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Ο κόσμος της τηλεόρασης στις ΗΠΑ, αλλά και παγκοσμιώς, θρηνεί την απώλεια μιας από τις πιο εμβληματικές δημιουργικές φιγούρες της, καθώς ο θρυλικός σκηνοθέτης και παραγωγός Τζέιμς Μπάροους έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από την κάμερα των μεγαλύτερων κωμικών επιτυχιών της αμερικανικής τηλεόρασης, έχοντας σφραγίσει με το ταλέντο του σειρές όπως τα «Φιλαράκια», το «Cheers» και το «Frasier», άφησε την τελευταία του πνοή περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, κλείνοντας ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία των sitcoms.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από τους οικείους του.

Στις 19 Ιουνίου, η οικογένεια Μπάροους μοιράστηκε μια ανακοίνωση, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαρκή κληρονομιά του Τζέιμς “Τζίμι” Μπάροους, ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά σήμερα περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια. Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Μπάροους ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπημένους σκηνοθέτες στην ιστορία της τηλεόρασης. Ως θρυλικός σκηνοθέτης, μέντορας και δημιουργική δύναμη, βοήθησε στη διαμόρφωση γενεών κωμωδίας και χάρισε απίστευτη χαρά σε κοινά σε όλο τον κόσμο».

James Burrows, the co-creator of “Cheers” who reigned as television’s preeminent sitcom director for more than 30 years, died on Friday. He was 85. https://t.co/drWXrDuZlE pic.twitter.com/OH9lxEfpFt — Variety (@Variety) June 19, 2026

Τα πρώτα χρόνια

Ο Μπάροους γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1940. Ο πατέρας του, Έιμπ Μπάροους, ήταν συγγραφέας και συνθέτης, γνωστός για τη συνδιοργάνωση των μιούζικαλ Guys and Dolls και How to Succeed in Business Without Really Trying.

Όταν ο Τζέιμς ήταν μικρός, η οικογένεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου φοίτησε στο High School of Music & Art. Στη συνέχεια αποφοίτησε από το Oberlin College και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Δραματική Σχολή του Yale.

Επιστρέφοντας στην Καλιφόρνια, εργάστηκε ως βοηθός διευθυντή σκηνής για το θεατρικό έργο Holly Golightly το 1967, όπου γνώρισε τη Μαίρη Τάιλερ Μουρ.

Αφού σκηνοθέτησε διάφορα θεατρικά έργα ανά τη χώρα –συμπεριλαμβανομένης της βραχύβιας παράστασης του Μπρόντγουεϊ The Castro Complex το 1970– έγραψε στην Μουρ ρωτώντας αν υπήρχε δουλειά για εκείνον.

Η εταιρεία παραγωγής της, MTM Enterprises, τον προσέλαβε για να σκηνοθετήσει επεισόδια των σειρών Mary Tyler Moore και The Bob Newhart Show, ορίζοντάς του μάλιστα έναν μέντορα.

Γρήγορα γνώρισε την επιτυχία σκηνοθετώντας επίσης σειρές όπως Phyllis, Rhoda και Laverne & Shirley, εξελισσόμενος σε μετρέ του είδους των sitcoms.

Το θεατρικό του υπόβαθρο ήταν το «κλειδί» της επιτυχίας του, όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος στο IndieWire το 2023.

Η αποθέωση με το «Cheers» και το «Frasier»

Ο Μπάροους σκηνοθέτησε περισσότερα από 70 επεισόδια της κωμικής σειράς Taxi. Για τη σειρά αυτή κέρδισε τα πρώτα του δύο βραβεία Emmy.

Μαζί με τους παραγωγούς Γκλεν και Λες Τσαρλς δημιούργησαν το θρυλικό Cheers.

Ο Μπάροους σκηνοθέτησε τελικά τα 240 από τα 275 επεισόδια της σειράς, η οποία προβλήθηκε από το 1982 έως το 1993, κερδίζοντας έξι βραβεία Emmy.

Παράλληλα με το Cheers, σκηνοθέτησε επεισόδια των σειρών The Hogan Family, Dear John και Night Court.

Όταν το Cheers απέκτησε το spin-off Frasier το 1993, ο Μπάροους ανέλαβε τη σκηνοθεσία του πιλοτικού επεισοδίου –το οποίο του χάρισε ένα ακόμη Emmy– ενώ συνολικά σκηνοθέτησε 32 επεισόδια της σειράς.

“Jimmy Burrows was the man behind the curtain. He knew how to make us laugh, what buttons to push and was the absolute master of getting the most out of every joke. His loss to the television comedy world is immeasurable. Every time you have a smile on your face watching ‘The… pic.twitter.com/p0LKXe1iGK — NBC Entertainment (@nbc) June 19, 2026

Το κεφάλαιο «Friends»

Στη συνέχεια, του ζητήθηκε να σκηνοθετήσει τον πιλότο για μια νέα σειρά: τα Φιλαράκια.

Στα απομνημονεύματά του που κυκλοφόρησαν το 2022 με τίτλο «Directed by James Burrows», έγραψε: «Είχα καλό προαίσθημα για τα Φιλαράκια και κατάλαβα δύο πράγματα αμέσως: πρώτον, δεν είχα χρόνο να το σκηνοθετήσω, και δεύτερον, έπρεπε να το σκηνοθετήσω. Έγινε ο τελευταίος πιλότος που γυρίστηκε εκείνη τη χρονιά».

«Ερωτεύτηκα αυτούς τους έξι νεαρούς στο χαρτί αμέσως. Το 95% του αρχικού σεναρίου του πιλότου βγήκε στον αέρα».

Το ιδιαίτερο χάρισμα του Μπάροους ήταν να κάνει ένα σύνολο ηθοποιών να μοιάζει με μια παρέα στενών, προσωπικών φίλων στην οθόνη.

Μάλιστα, έμεινε στην ιστορία η κίνησή του να πάει όλο το καστ των Friends στο Λας Βέγκας πριν την πρεμιέρα, δίνοντας στον καθένα από 200 δολάρια για τζόγο.

«Ήξερα ότι η σειρά είχε μια ευκαιρία να απογειωθεί πραγματικά και είπα στα παιδιά: “Αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία για ανωνυμία. Μόλις προβληθεί η σειρά, δεν θα μπορείτε να πάτε πουθενά χωρίς να σας κυνηγούν“. Κανείς τους δεν με πίστεψε», έγραψε στο βιβλίο του.

Εκτός από τον πιλότο, σκηνοθέτησε και άλλα επεισόδια της πρώτης σεζόν, όπως το κλασικό The One with the Blackout, το οποίο του χάρισε άλλη μια υποψηφιότητα για Emmy.

Οι δουλειές του στα 3rd Rock From the Sun και Dharma & Greg τιμήθηκαν επίσης με υποψηφιότητες.

Με πληροφορίες από: People