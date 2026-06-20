Γκανάς για σεισμούς στη Γαύδο: «Δεν μπορούμε ακόμα να πούμε αν τα 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός – Να ελεγχθούν οι παλαιές κατοικίες»

Δύο ισχυροί σεισμοί, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 5,3 Ρίχτερ, σημειώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου, προκαλώντας σύσταση για προληπτικούς ελέγχους σε παλαιές κατοικίες της Γαύδου, των Σφακίων και του νότιου Ρεθύμνου από τον Αθανάσιο Γκανά, διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

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Παραλία στην Γαύδο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δεύτερη δόνηση, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, ήταν η ισχυρότερη και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει προληπτικός έλεγχος στις παλιές οικίες της Γαύδου, των Σφακίων και των περιοχών του νότιου Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον Αθανάσιο Γκανά.
  • Δύο σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 4,7 και 5,3 Ρίχτερ, σημειώθηκαν ανατολικά της Γαύδου στο ίδιο ρήγμα, χωρίς να έχουν αναφερθεί βλάβες ή ζημιές μέχρι στιγμής.
  • Ο κ. Γκανάς ήταν επιφυλακτικός για το αν ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος, τονίζοντας ότι «χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα». Πρόσθεσε πως «τα μεγέθη κοντά στα 5 Ρίχτερ είναι συνήθη για τη συγκεκριμένη περιοχή».

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«Η δεύτερη δόνηση, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, ήταν η ισχυρότερη και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει προληπτικός έλεγχος στις παλιές οικίες της Γαύδου, των Σφακίων και των περιοχών του νότιου Ρεθύμνου» δήλωσε στο ΕΡΤnews ο Αθανάσιος Γκανάς, διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, λίγη ώρα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς ανοιχτά της Κρήτης.

«Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια αναφορά για βλάβες ή ζημιές, όμως η σύσταση για ελέγχους γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους» είπε.  «Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις ανατολικά της Γαύδου. Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:31, ώρα Ελλάδας, και είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ. Έξι λεπτά αργότερα ακολούθησε ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ, ο οποίος εκδηλώθηκε πάνω στο ίδιο ρήγμα», τόνισε ο κ. Γκανάς.

Στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο οι σεισμικές δονήσεις

Ερωτηθείς για το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων εξήγησε ότι προέρχονται από το ίδιο ρήγμα και το ίδιο επίκεντρο, ενώ το εστιακό τους βάθος εκτιμάται ότι είναι μικρό, περίπου στα 15 χλμ., γεγονός που τα κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές δονήσεις.

«Κοντά στη Γαύδο υπάρχουν ενεργά ρήγματα με δυναμικό να δώσουν σεισμούς αυτού του μεγέθους» τόνισε, ενώ αναφορικά με το μεγάλο ρήγμα της Τάφρου του Πτολεμαίου, σημείωσε ότι βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιότερα.

Αναφορικά με το εάν αναμένεται κάποια μεγαλύτερη σεισμική δόνηση ο κ. Γκανάς ήταν επιφυλακτικός: «Δεν μπορούμε ακόμη να πούμε με βεβαιότητα ότι ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα». «Στην περιοχή έχουν καταγραφεί και κατά το παρελθόν σεισμοί ανάλογου μεγέθους. Τα μεγέθη κοντά στα 5 Ρίχτερ είναι συνήθη για τη συγκεκριμένη περιοχή και δεν αποτελούν κάτι ιδιαίτερο» κατέληξε.

 

 

 

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