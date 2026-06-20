Κρήτη: Εκκενώνεται το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω του ισχυρού σεισμού – Τι είπε ο Ευθύμης Λέκκας στο enikos.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς κοντά στη Γαύδο, οδηγώντας στην προληπτική εκκένωση του φαραγγιού της Σαμαριάς όπου βρίσκονταν 566 άτομα. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, επιβεβαίωσε την εκκένωση και δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ πυροσβέστες πραγματοποιούν περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φαράγγι Σαμαριάς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς κοντά στη Γαύδο, με αποτέλεσμα να κλείσει προληπτικά και να εκκενωθεί το φαράγγι της Σαμαριάς.
  • Την εκκένωση επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, τονίζοντας ότι οι σεισμοί προέρχονται από ρήγματα πάνω στο τόξο και πως «δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές».
  • Πυροσβέστες κάνουν περιπολίες στη Γαύδο, ενώ προληπτικές περιπολίες γίνονται και σε όλο το νότιο τμήμα της Κρήτης όπου έγιναν ιδιαιτέρως αισθητές οι σεισμικές δονήσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς κοντά στη  Γαύδο. Λόγω των σεισμικών δονήσεων, αποφασίστηκε να κλείσει προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς. Στο φαράγγι ήταν περίπου 566 άνθρωποι εκείνη την ώρα. Το προσωπικό αντέδρασε γρήγορα και ψύχραιμα, γυρίζοντας πίσω όσους επισκέπτες είχαν φτάσει μέχρι το 6ο χιλιόμετρο, περίπου 100 στον αριθμό, ενώ τους υπόλοιπους που βρίσκονταν κοντά στον οικισμό της Σαμαριάς, με την καθοδήγηση των υπαλλήλων του Εθνικού Δρυμού, τους οδηγούν προς τη νότια έξοδο αυτήν της Αγίας Ρουμέλης.

Την εκκένωση επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας μιλώντας στο enikos.gr, ενώ σημείωσε ότι απαγορεύτηκε η είσοδος άλλων τουριστών στο φαράγγι τουλάχιστον για σήμερα, ενώ αύριο θα επανεξεταστούν τα δεδομένα.

Όσον αφορά τους δύο σεισμούς, τόνισε ότι προέρχονται από ρήγματα πάνω στο τόξο. «Η περιοχή αυτή έχει δυναμικό, αλλά ευτυχώς το επίκεντρο ήταν μακριά από τη Χέρσο.  Παρακολουθούμε την εξέλιξη» είπε, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Αυτήν την ώρα πυροσβέστες από το κλιμάκιο της Γαύδου κάνουν περιπολίες στο νησί, ενώ προληπτικές περιπολίες γίνονται και σε όλο το νότιο τμήμα της Κρήτης στις περιφερειακές ενότητες, Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου που έγιναν ιδιαιτέρως αισθητές οι σεισμικές δονήσεις.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ