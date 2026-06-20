Η Realnews αυτής της Κυριακής (21/6/2026)

Με τίτλο: «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Δέκα κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στην «R» για την επόμενη ημέρα.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία.

– Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό.

– Τα πρώτα οφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία.

– Στον τουρισμό, η σεζόν θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι μάλλον δεν θα επηρεαστεί σοβαρά.

– Γράφουν στην «R»: Τ. Αναστασάτος, Στ. Καφούνης, Κ. Κόλλιας, Β. Κορκίδης, Π. Λιαργκόβας, Π. Λώλος, Γ. Μπρατάκος, Π. Πετράκης, Γ. Χατζηθεοδοσίου, Γ. Χατζής.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Τον Σεπτέμβριο η “συμφωνία κυρίων” για την ακρίβεια. Ολο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokanei.gov.gr.

– Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛ.Α.Σ. Τα δωρεάν εισιτήρια στα ΜΜΜ για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της «R» μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.

– «Κόκκινη κάρτα» στον Ερντογάν! Τι σηματοδοτεί η έκθεση – κόλαφος της Ε.Ε. για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ για την υπόθεση Ιμάμογλου. Ηχηρό ράπισμα στην Αγκυρα για το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας», για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου.

– Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη. Οι εκτιμήσεις των ελληνικών Αρχών για το επίπεδο των ροών μέσα στο καλοκαίρι.

– «Παγωμένες» οι αντικειμενικές και το 2027. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, ενώ σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμη έτος της αναστολής ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Βασίλης Κικίλιας, Αννα Παπαδοπούλου.

– Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Ολοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε…». Η Δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της Αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από τον σύζυγό της.