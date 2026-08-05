Εφιάλτης στον αέρα σε πτήση της Air India: Απότομη πτώση 300 ποδιών και τραυματισμοί επιβατών

Δεκάδες επιβάτες και το πλήρωμα πτήσης της Air India από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί έζησαν στιγμές τρόμου όταν το αεροσκάφος υπέστη αιφνίδιες, σφοδρές αναταράξεις, με αποτέλεσμα απότομη πτώση 300 ποδιών και τραυματισμούς. Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις της Air India, περίπου 10 έως 15 επιβάτες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Σοκαρισμένοι ακόμη οι επιβάτες από την πτήση τρόμου
Πηγή: Asian Network
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές τρόμου έζησαν δεκάδες επιβάτες και το πλήρωμα πτήσης της Air India από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, όταν το αεροσκάφος υπέστη αιφνίδιες, σφοδρές αναταράξεις και απότομη απώλεια ύψους 300 ποδιών.
  • Η πλειονότητα των επιβατών αιφνιδιάστηκε ενόσω κοιμόταν, με αποτέλεσμα περίπου 15 με 20 άτομα να υποστούν τραυματισμούς, ενώ μαρτυρίες μιλούν για πανικό στην καμπίνα.
  • Παρά την ασφαλή προσγείωση στο Νέο Δελχί και τις καθησυχαστικές δηλώσεις της Air India, περίπου 10 με 15 επιβάτες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στιγμές τρόμου έζησαν δεκάδες επιβάτες και το πλήρωμα πτήσης από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, όταν το αεροσκάφος «χτυπήθηκε» από αιφνίδιες, σφοδρές αναταράξεις, μετατρέποντας το ταξίδι, σε αληθινό εφιάλτη.

 

Το χρονικό του τρόμου στους αιθέρες

Η πτήση εκτελούσε κανονικά τη διαδρομή της από το Πουκέτ της Ταϊλάνδης με προορισμό το Νέο Δελχί, όταν ξαφνικά το αεροσκάφος υπέστη αναταράξεις. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το επιβατικό αεροσκάφος, υπέστη απότομη απώλεια ύψους περίπου 300 ποδιών (100 μέτρων), ενώ άρχισε να τραντάζεται βίαια και να ταλαντεύεται δεξιά και αριστερά. Καθώς ήταν νωρίς το πρωί, η πλειονότητα των περισσότερων από 100 επιβατών κοιμόταν, με αποτέλεσμα να αιφνιδιαστούν από το σφοδρό τράνταγμα.

 

«Πιστέψαμε ότι θα πεθαίναμε»

Οι μαρτυρίες των επιζώντων, αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε στην καμπίνα. Μια Ιταλίδα επιβάτης, η Βιβιάνα, περιέγραψε τις σοκαριστικές στιγμές:

«Το αεροσκάφος κινούνταν ομαλά όταν άρχισε το κακό. Είδα την αδελφή μου να εκτοξεύεται στον αέρα από τη θέση της, ενώ η μητέρα μου χτύπησε στο κεφάλι. Έτρεμα, έκλαιγα, πιστέψαμε ότι θα πεθαίναμε. Ήταν εφιαλτικό».

 


Η ίδια ανέφερε, πως αρκετοί επιβάτες γύρω της τραυματίστηκαν, ενώ ένας άνδρας αιμορραγούσε στο πρόσωπο. Άλλος επιβάτης σημείωσε πως το αεροσκάφος φάνηκε να εκτρέπεται από την πορεία του, με την αναταραχή να διαρκεί 2 έως 3 λεπτά.

Ασφαλής προσγείωση αλλά και νοσηλείες

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιβατών, περίπου 15 με 20 άτομα, υπέστησαν τραυματισμούς. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Air India, υποβάθμισε την ένταση του συμβάντος, αναφέροντας ότι οι αναταράξεις ήταν σύντομες και κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

 


Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι το σκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Νέο Δελχί και όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν κανονικά. Ωστόσο, παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις της αεροπορικής εταιρείας, περίπου 10 έως 15 επιβάτες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ώστε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή: Asian Network

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ