Εφιάλτης στον αέρα σε πτήση της Air India: Απότομη πτώση 300 ποδιών και τραυματισμοί επιβατών

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Στιγμές τρόμου έζησαν δεκάδες επιβάτες και το πλήρωμα πτήσης από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, όταν το αεροσκάφος «χτυπήθηκε» από αιφνίδιες, σφοδρές αναταράξεις, μετατρέποντας το ταξίδι, σε αληθινό εφιάλτη.

Το χρονικό του τρόμου στους αιθέρες

Η πτήση εκτελούσε κανονικά τη διαδρομή της από το Πουκέτ της Ταϊλάνδης με προορισμό το Νέο Δελχί, όταν ξαφνικά το αεροσκάφος υπέστη αναταράξεις. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το επιβατικό αεροσκάφος, υπέστη απότομη απώλεια ύψους περίπου 300 ποδιών (100 μέτρων), ενώ άρχισε να τραντάζεται βίαια και να ταλαντεύεται δεξιά και αριστερά. Καθώς ήταν νωρίς το πρωί, η πλειονότητα των περισσότερων από 100 επιβατών κοιμόταν, με αποτέλεσμα να αιφνιδιαστούν από το σφοδρό τράνταγμα.

«Πιστέψαμε ότι θα πεθαίναμε»

Οι μαρτυρίες των επιζώντων, αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε στην καμπίνα. Μια Ιταλίδα επιβάτης, η Βιβιάνα, περιέγραψε τις σοκαριστικές στιγμές:

«Το αεροσκάφος κινούνταν ομαλά όταν άρχισε το κακό. Είδα την αδελφή μου να εκτοξεύεται στον αέρα από τη θέση της, ενώ η μητέρα μου χτύπησε στο κεφάλι. Έτρεμα, έκλαιγα, πιστέψαμε ότι θα πεθαίναμε. Ήταν εφιαλτικό».

At least 12 hurt after Air India flight plunges 300ft in horror turbulence pic.twitter.com/HlnB5hdQtX — The Sun (@TheSun) August 4, 2026



Η ίδια ανέφερε, πως αρκετοί επιβάτες γύρω της τραυματίστηκαν, ενώ ένας άνδρας αιμορραγούσε στο πρόσωπο. Άλλος επιβάτης σημείωσε πως το αεροσκάφος φάνηκε να εκτρέπεται από την πορεία του, με την αναταραχή να διαρκεί 2 έως 3 λεπτά.

Ασφαλής προσγείωση αλλά και νοσηλείες

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιβατών, περίπου 15 με 20 άτομα, υπέστησαν τραυματισμούς. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Air India, υποβάθμισε την ένταση του συμβάντος, αναφέροντας ότι οι αναταράξεις ήταν σύντομες και κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

300 FEET. SECONDS OF SHEER TERROR. An Air India flight from Phuket suddenly plunged nearly 300 feet mid-air, turning a routine journey into a nightmare. Moments like these remind you how fragile flying can feel.#AirIndia #Turbulence #Aviation #Phuket pic.twitter.com/mBRQm6dNGC — VishwaGuru_Ghantal (@Vishwaguru2026) August 5, 2026



Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι το σκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Νέο Δελχί και όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν κανονικά. Ωστόσο, παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις της αεροπορικής εταιρείας, περίπου 10 έως 15 επιβάτες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, ώστε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή: Asian Network