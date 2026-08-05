Άγρια επίθεση σε 18χρονο στο Ρίο – Τον χτύπησαν με κατσαβίδι 13 φορές και προσπάθησαν να τον ρίξουν στη θάλασσα

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Θύμα άγριας επίθεσης από ομάδα ατόμων έπεσε ένας 18χρονος, τα ξημερώματα της Κυριακής, σε γνωστό παραλιακό κατάστημα στο Ρίο.

Οι δράστες δεν δίστασαν να τραυματίσουν τον 18χρονο με κατσαβίδι στην πλάτη και να του προκαλέσουν κάταγμα στο χέρι.

Ο καβγάς στο μαγαζί και η άγρια επίθεση

Σύμφωνα με την επίσημη καταγγελία που υπεβλήθη στις Αστυνομικές αρχές, όπως μεταδίδει το Patrapress, το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 3.00 τα ξημερώματα εντός του μαγαζιού διασκέδασης, όταν ένας εκ των δραστών επιτέθηκε στον 18χρονο, πιάνοντάς τον από τον λαιμό.

Η ένταση μεταφέρθηκε γρήγορα εκτός του καταστήματος, όπου ο 18χρονος βρέθηκε περικυκλωμένος από ομάδα 5 έως 6 ατόμων.

Ανάμεσα στους επιτιθέμενους, σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος και της οικογένειάς του, βρισκόταν και ο πατέρας ενός εκ των νεαρών δραστών.

Ο 18χρονος φέρεται να δέχθηκε 13 χτυπήματα στην πλάτη από κατσαβίδι, ενώ έσπασε και το χέρι του, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Οι δράστες, αλβανικής καταγωγής, επιχειρούσαν να τον τραβήξουν με τη βία προς το κρηπίδωμα προκειμένου να τον ρίξουν στη θάλασσα.

Η σωτήρια επέμβαση φίλου του 18χρονου

Σωτήρια για τον 18χρονο ήταν η επέμβαση ενός φίλου του, ο οποίος αντιλήφθηκε το συμβάν και παρενέβη σπάζοντας τον κλοιό των δραστών. Έτσι, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Στο «μικροσκόπιο» βίντεο

Όπως προκύπτει, από μαρτυρίες στο στο Patrapress, η αφορμή για τη φονική επίθεση φαίνεται να συνδέεται με ένα φραστικό επεισόδιο πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν ο δράστης υπό την επήρεια αλκοόλ είχε παρενοχλήσει την παρέα του 18χρονου.

Η Ασφάλεια Πατρών διεξάγει εντατικές έρευνες για την πλήρη ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων. Ήδη έχουν αναγνωριστεί ο πατέρας και ο γιος, ενώ εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και της ευρύτερης περιοχής για την ταυτοποίηση των υπολοίπων τεσσάρων ατόμων, που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο.

Ο 18χρονος εξετάστηκε ήδη από ιατροδικαστή, η έκθεση του οποίου θα ενσωματωθεί στη δικογραφία που σχηματίζεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και απόπειρα πρόκλησης βαριάς βλάβης.