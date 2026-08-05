Θεσσαλονίκη: Εκτός κινδύνου ο 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά Σαμοθράκης – Φέρει σοβαρά εγκαύματα

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Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 22χρονος Έλληνας τουρίστας, ο οποίος τραυματίστηκε όταν έπεσε σε γεώτρηση απ’ όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στα Θέρμα της Σαμοθράκης.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του 23χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης για τις πρώτες βοήθειες, με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει και η ειδική μονάδα εγκαυμάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο νεαρός άνδρας φέρει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού σε έκταση 46% του σώματός του.