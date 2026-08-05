Θεσσαλονίκη: Εκτός κινδύνου ο 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά Σαμοθράκης – Φέρει σοβαρά εγκαύματα

Ο 22χρονος Έλληνας τουρίστας που τραυματίστηκε πέφτοντας σε γεώτρηση θερμών ιαματικών νερών στα Θέρμα της Σαμοθράκης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μεταφέρθηκε αρχικά σε Κέντρο Υγείας και εν συνεχεία σε νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης, φέροντας σοβαρά εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού σε έκταση 46% του σώματός του.

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νοσοκομείο παπανικολάου ΜΕΘ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 22χρονος Έλληνας τουρίστας, ο οποίος τραυματίστηκε όταν έπεσε σε γεώτρηση απ’ όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στα Θέρμα της Σαμοθράκης.
  • Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης και στη συνέχεια στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
  • Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει ειδική μονάδα εγκαυμάτων. Ο νεαρός φέρει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού σε έκταση 46% του σώματός του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 22χρονος Έλληνας τουρίστας, ο οποίος τραυματίστηκε όταν έπεσε σε γεώτρηση απ’ όπου περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στα Θέρμα της Σαμοθράκης.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του 23χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης για τις πρώτες βοήθειες, με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει και η ειδική μονάδα εγκαυμάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο νεαρός άνδρας φέρει εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού σε έκταση 46% του σώματός του.

 

 

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