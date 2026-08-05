Μύκονος: Αυτή είναι η τσάντα Hermès και το Rolex αξίας 75.000 ευρώ που έκλεψε Έλληνας από τουρίστα – ΦΩΤΟ

Ένας 35χρονος Έλληνας συνελήφθη στη Μύκονο για υπεξαίρεση, αφού έκλεψε από έναν 29χρονο Ουκρανό τουρίστα μία τσάντα Hermès και ένα ρολόι Rolex, συνολικής αξίας 75.000 ευρώ. Η υπόθεση διερευνήθηκε μετά από καταγγελία, με την Ελληνική Αστυνομία να εντοπίζει τον δράστη και τα κλοπιμαία την ίδια ημέρα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

mykonos_klopirolex_tsanta
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη στη Μύκονο 35χρονος Έλληνας ο οποίος έκλεψε από Ουκρανό τουρίστα μία τσάντα Hermès και ένα Rolex αξίας 75.000 ευρώ.
  • Ο δράτης, που μετέφερε τον τουρίστα με το ΙΧ του, κράτησε την τσάντα του επιβάτη ως ενέχυρο και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε, παίρνοντας τα προσωπικά του αντικείμενα.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο και τα κλοπιμαία, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ έπεσε ένας 35χρονος Έλληνας ο οποίος συνελήφθη στη Μύκονο γιατί έκλεψε από έναν Ουκρανό τουρίστα, μία τσάντα Hermès και ένα Rolex αξίας 75.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση διερευνήθηκε μετά από σχετική καταγγελία.

Πήρε τα «ενέχυρα» και εξαφανίστηκε ο 35χρονος

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το πρωί της Τρίτης (4/8), ο 35χρονος μετέφερε με το ΙΧ αυτοκίνητό του έναν 29χρονο αλλοδαπό έναντι συμφωνημένης αμοιβής.

Ως μορφή εγγύησης μέχρι την καταβολή του αντιτίμου κράτησε την τσάντα του επιβάτη με το περιεχόμενό της.

Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο οδηγός εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη αποβίβαση του 29χρονου, τον εγκατέλειψε και έγινε «καπνός», κρατώντας τα προσωπικά αντικείμενά του.

Μύκονος - έκλεψε ρόλεξ και ακριβή τσάντα

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο δράστη. Παράλληλα, βρέθηκαν σε υπαίθριο χώρο τα κλοπιμαία.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ