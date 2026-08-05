Μύκονος: Αυτή είναι η τσάντα Hermès και το Rolex αξίας 75.000 ευρώ που έκλεψε Έλληνας από τουρίστα – ΦΩΤΟ

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Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ έπεσε ένας 35χρονος Έλληνας ο οποίος συνελήφθη στη Μύκονο γιατί έκλεψε από έναν Ουκρανό τουρίστα, μία τσάντα Hermès και ένα Rolex αξίας 75.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση διερευνήθηκε μετά από σχετική καταγγελία.

Πήρε τα «ενέχυρα» και εξαφανίστηκε ο 35χρονος

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το πρωί της Τρίτης (4/8), ο 35χρονος μετέφερε με το ΙΧ αυτοκίνητό του έναν 29χρονο αλλοδαπό έναντι συμφωνημένης αμοιβής.

Ως μορφή εγγύησης μέχρι την καταβολή του αντιτίμου κράτησε την τσάντα του επιβάτη με το περιεχόμενό της.

Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο οδηγός εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη αποβίβαση του 29χρονου, τον εγκατέλειψε και έγινε «καπνός», κρατώντας τα προσωπικά αντικείμενά του.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο δράστη. Παράλληλα, βρέθηκαν σε υπαίθριο χώρο τα κλοπιμαία.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.