Εξαφάνιση Σταυρούλας στα Xανιά: Στον εισαγγελέα ο 43χρονος ενοικιαστής – Στην αγνοούμενη ανήκουν οι κηλίδες αίματος στην τηλεόραση και το πάτωμα του σπιτιού

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος αποτελεί τον κεντρικό ύποπτο για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, ο 43χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας προς το παρόν τις κατηγορίες που αφορούν τα 13 δενδρύλλια κάνναβης που εντοπίστηκαν στον χώρο του.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες και για την υπόθεση της 45χρονης αγνοούμενης στην οποία οι αρχές δίνουν πλέον διαστάσεις ανθρωποκτονίας. Τα νέα στοιχεία είναι πάντως κρίσιμα, και αποκλείεται ακόμη και εντός της ημέρας, να εκδοθεί ένταλμα.

Κηλίδες αίματος και στο βαν

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, κάποια από τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι που διέμενε ο 43χρονος, το οποίο του ενοικίαζε η 45χρονη Σταυρούλα, ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα. Πρόκειται για κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν από τις αρχές, στο πλαίσιο της εξονυχιστικής έρευνας που έκαναν, στο πάτωμα και πάνω στην τηλεόραση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο εσωτερικό του βαν που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος, ενώ ίχνη αίματος συλλέχθηκαν και από σφουγγαρίστρα που είχε χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του χώρου. Για τις κηλίδες αίματος στη σφουγγαρίστρα και το οχήματος αναμένεται ταυτοποίηση.

Ο 43χρονος κατά την διάρκεια της ολονύχτιας ανάκρισής του από τους αστυνομικούς αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης.

Τι δείχνουν οι κάμερες

Σύμφωνα με τον ALPHA, την ημέρα της εξαφάνισης, η 45χρονη είχε επισκεφθεί τον 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία στον οποίο είχε νοικιάσει το σπίτι. Η κάμερα λοιπόν, την δείχνει να μπαίνει στο σπίτι, αλλά να μην βγαίνει ποτέ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως όταν η 45χρονη είχε νοικιάσει το σπίτι στον 43χρονο είχε θέσει έναν όρο. Ποιος ήταν αυτός; Κάθε έξι μήνες να επισκέπτεται το σπίτι προκειμένου να το επιθεωρεί, καθώς ο 43χρονος φέρεται να έκανε κάποιες αλλαγές στον χώρο, με τους οποίους εκείνη δεν συμφωνούσε. Αυτό φαίνεται πως έγινε και την μοιραία μέρα. Τι ειπώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες κανείς δεν το γνωρίζει όμως τα ερωτήματα παραμένουν. Μήπως είδε κάτι η 45χρονη και ενοχλήθηκε και τι έγινε μετά;