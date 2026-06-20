Εξαφάνιση Σταυρούλας στα Χανιά: Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο βαν του ενοικιαστή – Θέμα ωρών η έκδοση εντάλματος για ανθρωποκτονία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς οι Αρχές βρίσκονται ένα βήμα πριν από την έκδοση εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία σε βάρος του 43χρονου ενοικιαστή της, που ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Ασφάλειας έχουν στα χέρια τους νέα, κρίσιμα στοιχεία, καθώς εντόπισαν ίχνη αίματος στο εσωτερικό του βαν που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος βασικός ύποπτος.

Σημειώνεται ότι ύστερα από εξονυχιστική έρευνα στο σπίτι της 45χρονης, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος πάνω στην τηλεόραση αλλά και στο πάτωμα, οι οποίες από τις εργαστηριακές αναλύσεις επιβεβαιώθηκε ότι ανήκουν στην αγνοούμενη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Παράλληλα, ίχνη αίματος συλλέχθηκαν και από σφουγγαρίστρα που είχε χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του χώρου. Για τις κηλίδες αίματος στη σφουγγαρίστρα και το οχήματος αναμένεται ταυτοποίηση.

Ο 43χρονος, ο οποίος αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της αστυνομικής έρευνας, παρέμεινε στο Αστυνομικό Μέγαρο για ανάκριση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σύμφωνα με πηγές, ο ίδιος τηρεί αρνητική στάση και αρνείται τις κατηγορίες που εξετάζονται, χωρίς να έχει προχωρήσει σε κάποια ομολογία.

Η σύλληψη για ναρκωτικά

Η αρχική σύλληψη του 43χρονου αφορούσε μια παράλληλη υπόθεση εντοπισμού δενδρυλλίων κάνναβης (13), τα οποία φέρεται να καλλιεργούσε μαζί με έναν συνεργό. Ο ύποπτος είχε εξαφανιστεί από το πρωί της προηγούμενης ημέρας και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς αργά το βράδυ της Παρασκευής. Στους ισχυρισμούς του υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να κρυφτεί επειδή φοβήθηκε για τη σωματική του ακεραιότητα, καθώς δέχθηκε απειλές από τον αδελφό και το στενό περιβάλλον της αγνοούμενης. Από την πλευρά της, η οικογένεια της 45χρονης, μέσω του αδελφού της, στρέφει ανοιχτά τις υποψίες της για την εμπλοκή του 43χρονου στην υπόθεση.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία των ερευνών, ενώ οι αρχές αναμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται μεταβολή ή διεύρυνση των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.

O πρώην εκπρόσωπος αστυνομικών υπαλλήλων Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» περιέγραψε το πώς προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας στην υπόθεση εξαφάνισης.

Όπως είπε, «αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν μια ιστορία εξαφάνισης, αλλά η Ελληνική Αστυνομία έκανε πολύ καλή δουλειά», εξηγώντας ότι οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο σπίτι όπου είχε εμφανιστεί τελευταία φορά η γυναίκα. Εκεί, σύμφωνα με τον ίδιο, «βρέθηκαν κάποια στοιχεία που πήραν για ανάλυση τα παιδιά της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών».

Τα κρίσιμα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη συμπεριφορά του βασικού προσώπου της υπόθεσης, σημειώνοντας πως «είδε προφανώς τον κλοιό να κλείνει γύρω του», καθώς ύστερα από διαδοχικές καταθέσεις εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω του κινητό και αυτοκίνητο. «Κρύφτηκε σε άλλο όχημα, αλλά οι αστυνομικοί είχαν στήσει κλοιό και τον βρήκαν αμέσως», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η σύλληψή του έγινε και για καλλιέργεια κάνναβης που εντοπίστηκε σε χώρο που χρησιμοποιούσε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «αναμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας να εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης για δολοφονία», ενώ είπε πως «μέσα σε περίπου 20 ημέρες κατάφεραν να βρουν στοιχεία και να αλλάξει η τροπή της υπόθεσης».

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη το κίνητρο παραμένει υπό διερεύνηση. Σε κάθε περίπτωση, επεσήμανε το τεκμήριο αθωότητας, σημειώνοντας ότι «ακόμα δεν είναι κατηγορούμενος για φόνο», αλλά τα ευρήματα –μεταξύ αυτών και ενδείξεις για ίχνη αίματος– ενισχύουν τις υποψίες των Αρχών.