Κρήτη: Ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη είχε μιλήσει στο «Φως στο Τούνελ» πριν συλληφθεί – «Κινδυνεύει η ζωή μου» – Τι απάντησε ο αδελφός της

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, η οποία αγνοείται εδώ και 20 ημέρες. Το βράδυ της Παρασκευής (19/6), οι Αρχές συνέλαβαν τον ενοικιαστή της, ο οποίος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» για την εξαφάνισή της.

Ο ίδιος, μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», υποστήριξε ότι κινδυνεύει η ζωή του και ανέφερε: «Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη».

Όταν ρωτήθηκε γιατί και από ποιον κινδυνεύει η ζωή του, απάντησε: «Από τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι, γιατί χθες, μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθε στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα».

Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας, να μη μιλήσω.

Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

Ενοικιαστής: Για τη Σταυρούλα.

Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από χθες.

Στη συνέχεια, ο ενοικιαστής περιέγραψε όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν στο σπίτι του: «Ήρθαν στο σπίτι, ήξεραν ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα και μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο και κουκούλα. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. “Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω τη Σταυρούλα να την τρομάξω, για να τα γράψει όλα στον Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα”».

Δημοσιογράφος: Σας κρατούσε όμηρο με όπλο;

Ενοικιαστής: Δεν με κρατούσε όμηρο, απλώς μου είπε: «Δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα, μέχρι να μιλήσω εγώ με τη Σταυρούλα». Δεν με κρατούσε όμηρο, μου είπε: «Κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα. Δεν θα κάνουμε κακό στη Σταυρούλα».

Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της, δηλαδή, έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

Ενοικιαστής: Ναι, για να κρατήσουν μετά τη Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου, και περίμενε τη Σταυρούλα να έρθει, για να την πάρουν και να γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της, δηλαδή, ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό λέτε;

Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

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Ο αδερφός της 45χρονης απάντησε στις αναφορές του ενοικιαστή, μιλώντας επίσης στο «Τούνελ». Ο ίδιος ανέφερε: «Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου».

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Ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη υποστήριξε ότι ο ενοικιαστής έχει κάνει κακό στην αδερφή του και πρόσθεσε: «Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, που ίσως… Δεν ήταν και προγραμματισμένο. Η αδερφή μου πήγε εκεί να κάνει κάποιον έλεγχο στο σπίτι. Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», αναρωτήθηκε.