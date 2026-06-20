Το αποχαιρετιστήριο βίντεο του ΠΑΟΚ στον Λουτσέσκου – «Ευχαριστούμε Ραζβάν»

Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση του “διαζυγίου” με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ετοίμασε ένα βίντεο για τον 57χρονο τεχνικό, ο οποίος είναι δεδομένα ο πιο πετυχημένος προπονητής που κάθισε ποτέ στον «ασπρόμαυρο» πάγκο.

O Ρουμάνος προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε δύο πρωταθλήματα (2019, 2024) και δύο Κύπελλα (2018, 2019) στις δύο θητείες του στη Θεσσαλονίκη (2017-19, 2021-26), έχοντας κοουτσάρει τον “Δικέφαλου του Βορρά” σε 350 παιχνίδια.

Δείτε το βίντεο: