Το αποχαιρετιστήριο βίντεο του ΠΑΟΚ στον Λουτσέσκου – «Ευχαριστούμε Ραζβάν»

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Αθλητισμός

ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ
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Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση του “διαζυγίου” με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ετοίμασε ένα βίντεο για τον 57χρονο τεχνικό, ο οποίος είναι δεδομένα ο πιο πετυχημένος προπονητής που κάθισε ποτέ στον «ασπρόμαυρο» πάγκο.

O Ρουμάνος προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε δύο πρωταθλήματα (2019, 2024) και δύο Κύπελλα (2018, 2019) στις δύο θητείες του στη Θεσσαλονίκη (2017-19, 2021-26), έχοντας κοουτσάρει τον “Δικέφαλου του Βορρά” σε 350 παιχνίδια.

Δείτε το βίντεο:

 

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