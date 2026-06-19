ΣΥΡΙΖΑ: Η δυσαρέσκεια στην ηγεσία της Δικαιοσύνης για τις πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει φουντώσει

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει πως όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για την επιλογή της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου, αποτελούν ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για χειραγώγηση της Δικαιοσύνης. Το κόμμα αναφέρει σημαντικές απουσίες αντιπροέδρων και αρεοπαγιτών, καθώς και επικριτικές επιστολές δικαστικών λειτουργών, καταλήγοντας ότι η δυσαρέσκεια στην ηγεσία της Δικαιοσύνης έχει φουντώσει λόγω των κυβερνητικών πρακτικών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής εμφανίστηκαν μόλις 5 από τους 11 αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ενώ από τους 14 Αρεοπαγίτες που συμμετείχαν προσήλθαν μόνο οι 7.
  • Δύο αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου έστειλαν επιστολές, με τις οποίες επέκριναν την κυβέρνηση για την πρόθεσή της να παρακάμψει την ιεραρχία.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει πως «η δυσαρέσκεια στην ηγεσία της Δικαιοσύνης για τις πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει φουντώσει».

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«Τα όσα συνέβησαν στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, που είχε ως αντικείμενο την ακρόαση των υποψηφίων για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, αποτελούν ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την τακτική χειραγώγησης που ασκεί εδώ και επτά χρόνια στον θεσμό της Δικαιοσύνης» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

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Όπως υπογραμμίζουν από την Κουμουνδούρου, «στη συνεδρίαση εμφανίστηκαν μόλις 5 από τους 11 αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, ενώ, από τους 14 Αρεοπαγίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου προσήλθαν μόνο οι 7. Πέραν των παραπάνω ηχηρών απουσιών, δύο αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου έστειλαν επιστολές, με τις οποίες επέκριναν την κυβέρνηση για την πρόθεσή της να παρακάμψει την ιεραρχία και να επιλέξει κάποιον που δεν ανήκει στους αρχαιότερους των δικαστικών λειτουργών».

«Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως η δυσαρέσκεια στην ηγεσία της Δικαιοσύνης για τις πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει φουντώσει. Η συγκάλυψη των δεκάδων σκανδάλων και η χειραγώγηση δεν μπορούν πλέον να γίνουν αποδεκτές. Το αίτημα για μια προοδευτική κυβέρνηση που θα αφήσει τη Δικαιοσύνη ελεύθερη να πράξει το έργο της γίνεται πλέον όλο και πιο επιτακτικό», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

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