Επιχειρήσεις της πυροσβεστικής για 4 άτομα που χρειάζονταν βοήθεια σε Κρήτη, Θάσο, Γαύδο και Κέρκυρα

Τέσσερις επιχειρήσεις για την διάσωση ατόμων που είτε τραυματίστηκαν είτε ένιωσαν αδιαθεσία σε δυσπρόσιτα σημεία, έστησαν σήμερα οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, από την Κρήτη έως τη Θάσο και την Κέρκυρα.

Το πρώτο περιστατικό, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, αφορούσε έναν 64χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία σε δυσπρόσιτο σημείο στη Χερσόνησο της Σπιναλόγκας, στην Κρήτη. Εννέα πυροσβέστες από την Π.Υ. Αγίου Νικολάου προσέγγισαν τον άνδρα και τον μετέφεραν σε σημείο προσβάσιμο από ιδιωτικό σκάφος που είχε ειδοποιηθεί, ώστε να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει σε περιοχή από όπου παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Το απόγευμα, σήμερα, το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε για αδιαθεσία μίας 52χρονης Πολωνής σε δυσπρόσιτο σημείο στην περιοχή Πόρτο Τιμόνι της Κέρκυρας. Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα από 12 πυροσβεστικούς υπαλλήλους από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θιναλίων και την 15η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. που προσέγγισε την γυναίκα και την μετέφερε σε παραλία, όπου ανέμενε σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την παραλαβή και την επιστροφή της σε ασφαλές σημείο.

Στη Θάσο, οι πυροσβέστες του νησιού κινητοποιήθηκαν μετά τον τραυματισμό ενός 41χρονου Ρουμάνου, ο οποίος έπεσε σε βραχώδη περιοχή του νησιού και συγκεκριμένα στην περιοχή Γκιόλα. Τρεις πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία, τον ασφάλισαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε σημείο προσβάσιμο από κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Το τέταρτο περιστατικό συνέβη στις 19.30, στη Γαύδο. Τρεις πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν ώστε να προσεγγίσουν έναν 70χρονο Γερμανό, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο πόδι, σε δυσπρόσιτο σημείο του νησιού και συγκεκριμένα στο «φαράγγι» Τρυπητής. Η διασωστική ομάδα προσέγγισε τον τραυματία και με φορείο τον μετέφερε σε σημείο, απ’ όπου παρελήφθη από όχημα του δήμου Γαύδου για να μεταφερθεί στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού.