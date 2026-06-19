Διπλό φονικό στο Αίγιο: Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές – Το βίντεο από γειτονικό σπίτι και η πόρτα από συρματόπλεγμα

Σε θρίλερ εξελίσσεται η διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον γιο της και πιθανότερο ως δράστη τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της μητέρας. Τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων δεν «έδειξαν» ξεκάθαρα τον δράστη, αλλά οι αστυνομικοί είναι σίγουροι πως μόνο ο 65χρονος, που έχει προφυλακιστεί, θα μπορούσε να διαπράξει το έγκλημα.

Τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων

Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, όπου έγινε ενδελεχής έλεγχος στα πειστήρια από το σπίτι, που σημειώθηκε το διπλό φονικό, αναμένεται να χρησιμοποιήσει ο 65χρονος, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της, προκειμένου να αποφυλακιστεί.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο μαχαίρι του εγκλήματος δεν βρέθηκε κανένα δαχτυλικό αποτύπωμα. Αντιθέτως, υπάρχει αποτύπωμα της 54χρονης στο όπλο, ενώ δεν εντοπίστηκε αίμα ούτε στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου (εσώρουχο) ούτε στην πετσέτα που είχε εντοπιστεί απλωμένη στην πίσω αυλή του σπιτιού.

«Στον 65χρονο δεν υπάρχει παρά μόνο το δικό του βιολογικό υλικό. Επίσης δεν ανευρέθει αίμα. Στην ίδια εξέταση στα θύματα ευρέθει αίμα και βιολογικό υλικό των δύο προσώπων» ανέφερε η συνήγορος υπεράσπισης του 65χρονου, Μαρία Ιατροπούλου.

Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν δεδομένο ότι ο δράστης καθάρισε με επιμέλεια το μαχαίρι του εγκλήματος, πιστεύουν ότι η 54χρονη έπιασε το τυφέκιο και πάτησε τη σκανδάλη για τα πυροβολήσει τον Ιταλό, αλλά δεν είχε μέσα φυσίγγιο. Τονίζουν ακόμη ότι ο 65χρονος δεν υπέδειξε τα ρούχα που φορούσε. Στα χέρια του κατηγορούμενου δεν βρέθηκε πυρίτιδα αλλά σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αυτό είναι λογικό καθώς έπλυνε τα χέρια του και πέρασαν αρκετές ώρες από το φονικό.

Το σενάριο που εξετάζουν πολύ σοβαρά οι αρχές είναι το εξής: Ο Ιταλός πυροβολεί με το όπλο-φλόμπερ τον 26χρονο στο κεφάλι ενώ κοιμόταν, και στην συνέχεια του καταφέρνει 6 μαχαιριές. Η 54χρονη μητέρα του ξυπνάει από τον πυροβολισμό, πηγαίνει στο δωμάτιο του γιου της και βλέπει τον Ιταλό να τον μαχαιρώνει. Τότε αρπάζει το όπλο και προσπαθεί να πυροβολήσει τον 65χρονο, αλλά δεν υπάρχει σφαίρα στην θαλάμη.

Όπως μεταδίδει το Mega, oι αρχές εκτιμούν ότι η διπλή δολοφονία σημειώθηκε στις 6 τα ξημερώματα της Τρίτης (9/6). Η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι, με τις αρχές να τονίζουν ότι ο 65χρονος είχε στη διάθεσή του 6 ολόκληρες ώρες για να καθαρίσει το σπίτι με χλωρίνη και οινόπνευμα. Μάλιστα επισημαίνουν ότι δεν έχουν βρεθεί η σκούπα και η σφουγγαρίστρα, ενώ έχει εντοπιστεί αίμα σε χώρους του σπιτιού που εξετάζεται σε ποιον ανήκουν. Σύμφωνα με το STAR, κηλίδες αίματος εντοπίστηκαν στον νιπτήρα του μπάνιου και σε μία ντουλάπα.

Οι αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα από το άνοιγμα των κινητών τηλεφώνων ενώ εξετάζεται και η πιθανή εμπλοκή του φίλου και μάρτυρα για το αν βοήθησε τον Ιταλό στην εξαφάνιση στοιχείων.

«Δεν έχω καταλάβει γιατί είμαι εδώ, δεν έχω κάνει τίποτα και δεν ξέρω πως καθαρίζονται όλα αυτά που λένε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξύπνησα να πάμε στον ορθοπεδικό και είδα τη φρίκη μπροστά μου» φέρεται να είπε ο 65χρονος κατηγορούμενος σε συγκρατούμενούς του.

Δύο νέες καταθέσεις

Σύμφωνα με τη συνήγορο του κατηγορουμένου υπάρχουν δύο νέες καταθέσεις από το περιβάλλον του 26χρονου θύματος. Σε αυτές, σύμφωνα με την κ. Ιατροπούλου, αναφέρεται ότι ο νεαρός επέστρεψε στην Ελλάδα από τη Γερμανία επειδή η μητέρα του αντιμετώπιζε ψυχιατρικό πρόβλημα και είχε πρόθεση να προχωρήσει στην εισαγωγή της σε ψυχιατρική κλινική.

Ο 65χρονος από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διπλή δολοφονία και ότι αντίκρυσε την 54χρονη και τον γιο της νεκρούς όταν ξύπνησε. Μετά την απολογία του όμως κρίθηκε προφυλακιστέος.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για παρουσία άλλου προσώπου στο σπίτι

«Από την έρευνα των αστυνομικών, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να δείχνει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στο σπίτι. Ο κατηγορούμενος κατά την προανάκριση δεν δικαιολόγησε την απουσία κάποιων αντικειμένων» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ βίντεο από γειτονικό σπίτι

Σύμφωνα με το MEGA, στα ειδικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. αναλύεται καρέ καρέ βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού.

Από την πολύωρη έρευνα των αστυνομικών βρέθηκε μία άτυπη πόρτα από συρματόπλεγμα που ενώνει το σπίτι του διπλού φονικού με τον γειτονικό φούρνο που ανήκει στον θείο της 54χρονης, ο οποίος ζει στο εξωτερικό.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης του διπλού φονικού να χρησιμοποίησε αυτή την «πόρτα» για να διαφύγει απαρατήρητος ή και για να αποκρύψει κρίσιμα στοιχεία και πειστήρια.