Αίγιο: Εξετάζεται το σενάριο του συνεργού του 65χρονου για την εξαφάνιση στοιχείων – Δημογλίδου: «Ο δράστης είχε τον χρόνο να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος»

Το επίμαχο διάστημα των 6 ωρών από τη στιγμή εκείνη που δολοφονήθηκαν μητέρα και γιος στο Αίγιο αποτελεί και το κομβικό διάστημα για το τι συνέβη μέσα στο σπίτι και πώς κινήθηκε ο δράστης.

Μετά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν χθες, Πέμπτη (18/6) από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, σύμφωνα με την οποία δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της μητέρας, ούτε και γενετικό υλικό (DNA) στα νύχια του θύματος και του φερόμενου ως δράστη, το ερώτημα που γεννιέται είναι ένα: υπάρχει πιθανότητα να αθωωθεί ο 65χρονος;

Δημογλίδου: Ο δράστης είχε αρκετό χρόνο για να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος

«Δεν υπήρχε στοιχείο για άλλο πρόσωπο, ούτε και προκύπτει ιατροδικαστικά ότι αυτά τα δύο άτομα έχουν αλληλοεξοντωθεί. Αν αποδειχθεί ότι είναι ο 65χρονος που έχει συλληφθεί και έχει προφυλακισθεί ο δράστης, είχε αρκετό χρόνο για να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος και υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας οδηγούν σε αυτό. Για παράδειγμα εάν ένας άνθρωπος κάνει χρήση πυροβόλου όπλου και πλυθεί πάρα πολύ καλά, είναι αναμενόμενο να μη βρεθεί πυρίτιδα» τόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται κι άλλα στοιχεία από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Για παράδειγμα, εξετάζεται εξονυχιστικά και το όχημα του 65χρονου, όπως και κάποια άλλα σημεία του σπιτιού, όπου έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία.

Η κα Δημογλίδου υποστήριξε ακόμη ότι «δεν έχει βρεθεί και το κινητό της συντρόφου του, παρά μόνο ένα μέρος του, το οποίο δεν είναι λειτουργικό».

Σε ερώτηση για το εάν ο άνθρωπος αυτός μπορεί να αθωωθεί, η κα Δημογλίδου απάντησε ότι «υπάρχουν κατηγορούμενοι που έχουν καταδικαστεί και χωρίς ομολογία. Οι έρευνες συνεχίζονται και περιμένουμε».

Ο 65χρονος όρισε ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή

Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή, ο οποίος στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στην εξιχνίαση πολύκροτων υποθέσεων.

Ο σύμβουλος με εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα θα παρακολουθήσει τις εξετάσεις και τις αναλύσεις.

Ο 65χρονος επιμένει στην αθωότητά του λέγοντας ότι όταν ξύπνησε, αντίκρισε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της, ενώ μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου βρίσκεται, ζητεί να ενημερώνεται για την πορεία των ερευνών.

Το σενάριο του συνεργού

Στο τραπέζι βρίσκεται και το σενάριο του συνεργού, όχι στο έγκλημα, αλλά στην προσπάθεια καθαρισμού του χώρου και της εξαφάνισης στοιχείων, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR. Το σίγουρο είναι ότι οι έρευνες συνεχίζονται, όπως και οι καταθέσεις.

Το σενάριο ότι κάποιος μπορεί να βοήθησε τον Ιταλό, υπήρχε και από όταν η γιαγιά του Ολύμπιου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπήρξε πρόσωπο που να τον βοήθησε.