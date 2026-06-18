Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε DNA στα νύχια του

Νέα στοιχεία προέκυψαν από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, για το διπλό φονικό στο Αίγιο, με θύματα μία μητέρα και τον γιο της και πιθανότερο ως δράστη τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου, ενώ δεν βρέθηκε γενετικό υλικό (DNA) στα νύχια του θύματος και του φερόμενου ως δράστη. Επίσης, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο, ούτε στο μαχαίρι.

Ο 65χρονος όρισε ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή

Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή, ο οποίος στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στην εξιχνιάσει πολύκροτες υποθέσεις. Ο σύμβουλος με εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα θα παρακολουθήσει τις εξετάσεις και τις αναλύσεις.