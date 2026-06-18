Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε DNA στα νύχια του

Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό στο Αίγιο. Σύμφωνα με την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, ούτε DNA στα νύχια των θυμάτων και του φερόμενου ως δράστη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

εγκλημα αιγιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα στοιχεία προέκυψαν από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων για το διπλό φονικό στο Αίγιο, με θύματα μία μητέρα και τον γιο της.
  • Δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου, ούτε γενετικό υλικό (DNA) στα νύχια του θύματος και του φερόμενου ως δράστη. Επίσης, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο, ούτε στο μαχαίρι.
  • Ο 65χρονος όρισε ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή, ο οποίος στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στην εξιχνίαση πολύκροτων υποθέσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα στοιχεία προέκυψαν από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, για το διπλό φονικό στο Αίγιο, με θύματα μία μητέρα και τον γιο της και πιθανότερο ως δράστη τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του 65χρονου, ενώ δεν βρέθηκε γενετικό υλικό (DNA) στα νύχια του θύματος και του φερόμενου ως δράστη. Επίσης, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο, ούτε στο μαχαίρι.

Ο 65χρονος όρισε ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή

Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή, ο οποίος στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στην εξιχνιάσει πολύκροτες υποθέσεις. Ο σύμβουλος με εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα θα παρακολουθήσει τις εξετάσεις και τις αναλύσεις.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ