Φαληράκι: Τραυμάτισε με σπασμένο μπουκάλι τουρίστρια και παρενόχλησε σεξουαλικά την ίδια και μια φίλη της

Ένα σοκαριστικό επεισόδιο με θύματα δύο νεαρές τουρίστριες σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Φαληράκι της Ρόδου. Η υπόθεση οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών και στη σύλληψη ενός 28χρονου, εις βάρος του οποίου έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοκαριστικό επεισόδιο με θύματα δύο νεαρές τουρίστριες σημειώθηκε στο Φαληράκι της Ρόδου, οδηγώντας στην άμεση σύλληψη ενός 28χρονου από αστυνομικούς.
  • Ο 28χρονος πλησίασε τις δύο κοπέλες μέσα σε κατάστημα, κάνοντάς τους άσεμνες προτάσεις και προχωρώντας σε θωπεία της μίας γυναίκας.
  • Η ένταση κλιμακώθηκε στον δρόμο, όπου ο δράστης επιτέθηκε με βία στις γυναίκες, τραυματίζοντας τη μία στον λαιμό με σπασμένο μπουκάλι. Εις βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένα επεισόδιο-σοκ με θύματα δύο νεαρές τουρίστριες σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Φαληράκι της Ρόδου. Η υπόθεση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και στη σύλληψη ενός 28χρονου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου.

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Η παρενόχληση μέσα στο μπαράκι

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα, όταν ο νεαρός άνδρας, πλησίασε τις δύο κοπέλες μέσα σε κατάστημα της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας άρχισε να τους κάνει άσεμνες προτάσεις, ενώ στη συνέχεια θώπευσε το ένα κορίτσι.

Η ένταση και η αιματηρή επίθεση

Οι δύο τουρίστριες αντέδρασαν έντονα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αψιμαχία. Παρόλο που ο δράστης βγήκε από το νυχτερινό μαγαζί, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε, καθώς το επεισόδιο, συνεχίστηκε στον δρόμο. Εκεί, ο 28χρονος επιτέθηκε με βία στις γυναίκες, καταφέροντάς τους, γροθιές στο πρόσωπο. Μάλιστα, η επίθεση πήρε επικίνδυνη τροπή όταν χρησιμοποίησε ένα σπασμένο μπουκάλι, τραυματίζοντας τη μία κοπέλα στον λαιμό.

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Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη. Εις βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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