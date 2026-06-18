Φαληράκι: Τραυμάτισε με σπασμένο μπουκάλι τουρίστρια και παρενόχλησε σεξουαλικά την ίδια και μια φίλη της

Ένα επεισόδιο-σοκ με θύματα δύο νεαρές τουρίστριες σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Φαληράκι της Ρόδου. Η υπόθεση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και στη σύλληψη ενός 28χρονου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου.

Η παρενόχληση μέσα στο μπαράκι

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα, όταν ο νεαρός άνδρας, πλησίασε τις δύο κοπέλες μέσα σε κατάστημα της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας άρχισε να τους κάνει άσεμνες προτάσεις, ενώ στη συνέχεια θώπευσε το ένα κορίτσι.

Η ένταση και η αιματηρή επίθεση

Οι δύο τουρίστριες αντέδρασαν έντονα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αψιμαχία. Παρόλο που ο δράστης βγήκε από το νυχτερινό μαγαζί, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε, καθώς το επεισόδιο, συνεχίστηκε στον δρόμο. Εκεί, ο 28χρονος επιτέθηκε με βία στις γυναίκες, καταφέροντάς τους, γροθιές στο πρόσωπο. Μάλιστα, η επίθεση πήρε επικίνδυνη τροπή όταν χρησιμοποίησε ένα σπασμένο μπουκάλι, τραυματίζοντας τη μία κοπέλα στον λαιμό.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη. Εις βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.