Παναθηναϊκός: Δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου

Με ένα δυνατό φιλικό θα «κλείσουν» οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους στην Ολλανδία, καθώς οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου (18:00 ώρα Ελλάδας) στο Έρμελο.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τον πρώτο κύκλο προπονήσεων, η αποστολή του «τριφυλλιού» αναχωρεί την προσεχή Δευτέρα (22/6) με προορισμό το Άπελντοορν της Ολλανδίας, όπου οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους έως τις 4/7.

Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί το δεύτερο και τελευταίο μέρος των εργομετρικών εξετάσεων των «πρασίνων» στο «Γ. Καλαφάτης». Το απόγευμα δεν υπάρχει προπόνηση κι έτσι η επόμενη συγκέντρωση της ομάδας είναι προγραμματισμένη γι’ αύριο το πρωί (10:00).