Παναθηναϊκός: Δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα ολοκληρώσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους στην Ολλανδία με ένα φιλικό παιχνίδι εναντίον του Άγιαξ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 4 Ιουλίου στο Έρμελο.

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Αθλητισμός

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα «κλείσουν» το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους στην Ολλανδία με δυνατό φιλικό κόντρα στον Άγιαξ, στις 4 Ιουλίου.
  • Η αποστολή του «τριφυλλιού» αναχωρεί την προσεχή Δευτέρα (22/6) για το Άπελντοορν της Ολλανδίας. Εκεί, οι ποδοσφαιριστές θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους έως τις 4/7.
  • Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί το δεύτερο και τελευταίο μέρος των εργομετρικών εξετάσεων των «πρασίνων». Η επόμενη συγκέντρωση της ομάδας είναι προγραμματισμένη γι’ αύριο το πρωί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με ένα δυνατό φιλικό θα «κλείσουν» οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους στην Ολλανδία, καθώς οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου (18:00 ώρα Ελλάδας) στο Έρμελο.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τον πρώτο κύκλο προπονήσεων, η αποστολή του «τριφυλλιού» αναχωρεί την προσεχή Δευτέρα (22/6) με προορισμό το Άπελντοορν της Ολλανδίας, όπου οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους έως τις 4/7.

Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί το δεύτερο και τελευταίο μέρος των εργομετρικών εξετάσεων των «πρασίνων» στο «Γ. Καλαφάτης». Το απόγευμα δεν υπάρχει προπόνηση κι έτσι η επόμενη συγκέντρωση της ομάδας είναι προγραμματισμένη γι’ αύριο το πρωί (10:00).

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