Χανιά: Drone, αστυνομικοί σκύλοι και ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα στις έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα – «Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά»

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία παραμένει αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου, στα Χανιά.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Χανίων έχουν αρχίσει νέες έρευνες σε χώρους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, εθεάθη η γυναίκα τελευταία φορά. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί drone της ΕΛΑΣ και αστυνομικοί σκύλοι στην επιχείρηση, με τις αρχές να «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό της 45χρονης. Στις έρευνες συμμετέχει και κλιμάκιο με εξειδικευμένους αστυνομικούς που έχει φτάσει στην Κρήτη από την Αθήνα.

Την ίδια ώρα, οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εξετάζουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από μαρτυρίες και καταθέσεις.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, τόνισε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Χανίων ότι η υπόθεση εξετάζεται προσεκτικά και βήμα-βήμα από την αρχή, ενώ κανένα σενάριο δεν μπορεί ακόμα να αποκλειστεί. «Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και ο χειρισμός μας είναι πολύ προσεκτικός», είπε χαρακτηριστικά.

Οι τελευταίες κινήσεις της Σταυρούλας

Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, βρέθηκε στο πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων στις 30 Μαΐου και πλήρωσε έναν εργάτη για αγροτικές εργασίες. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στη συνέχεια η γυναίκα πήγε στη στάση του λεωφορείου, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι και στη δουλειά της στα Χανιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, το κινητό της έπαψε να εκπέμπει στην περιοχή της Αγυιάς και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα.

Την εξαφάνισή της δήλωσε στην αστυνομία ο αδελφός της, στις 7 Ιουνίου, καθώς νοσηλευόταν έως τότε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Την ίδια ημέρα εκδόθηκε και Missing Alert για την εξαφάνιση της 45χρονης.

«Δεν τη θεωρώ ικανή να έχει οργανώσει μόνη της μία εξαφάνιση. Από το σπίτι της δεν λείπουν ρούχα ή προσωπικά αντικείμενα. Είχε αφήσει ακόμη και ρούχα στην απλώστρα. Όταν έφευγε για δύο ή τρεις ημέρες, πάντα ενημέρωνε. Δεν ξέρω αν είχε κάποια σχέση ή κάτι που δεν γνώριζα», είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο αδελφός της σε δηλώσεις του στο Mega.