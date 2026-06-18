Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στα δύο αδέλφια για ληστεία και απόπειρα εκβίασης του 25χρονου – Παραμένουν υπό κράτηση

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των δύο αδελφών, 20 και 16 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους, απείλησαν έναν 25χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που τού υπέδειξαν.

Σε βάρος των δύο αδελφών ασκήθηκε δίωξη από την εισαγγελέα για ληστεία– από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων (διακεκριμένη κι απλή, κατά περίπτωση).

Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στη γ’ τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υπό κράτηση. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα ακόμη δύο 16χρονοι κι ένας 18χρονος.

Ο 20χρονος έχει σχέση με την αδελφή του 25χρονου

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα επιβίβασαν, χθες το πρωί, τον 25χρονο σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου, όπου, με την απειλή πιστολιού και εργαλείου κοπής, τον ακινητοποίησαν και τον εξανάγκασαν να πραγματοποιήσει τη μεταφορά (μέρους) των χρημάτων.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στους Αμπελόκηπους προκειμένου να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, χωρίς όμως αυτό να καταστεί δυνατό. Όταν τον άφησαν έξω από το σπίτι του, τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό και προειδοποιώντας τον να μην ενημερώσει την Αστυνομία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι τα δύο κατηγορούμενα αδέλφια γνωρίζονται με τον 25χρονο, μιας κι ο 20χρονος φαίνεται πως διατηρεί σχέση με την αδελφή του θύματος. Γι’ αυτό, εξάλλου, ο 25χρονος δέχθηκε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τα δύο αδέλφια.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της προανάκρισης οι συλληφθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.