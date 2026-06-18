Χέγκσεθ: «Έτοιμοι να επιβάλουμε εκ νέου ακλόνητο αποκλεισμό αν το Ιράν παραβιάσει τη συμφωνία»

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Σε μια αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν προχώρησε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν θα διστάσει να επιστρέψει αμέσως στην οδό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εάν η Τεχεράνη υπαναχωρήσει από τις δεσμεύσεις του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU).

«Το μεγάλο ρόπαλο πίσω από τις διαπραγματεύσεις»

Μιλώντας στις Βρυξέλλες μετά τη συνάντηση που είχε με τους υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο Χέγκσεθ έθεσε με απόλυτο τρόπο τους όρους της αμερικανικής πλευράς.

«Είμαστε κάτι παραπάνω από ικανοί να επιβάλουμε εκ νέου έναν ακλόνητο αποκλεισμό», δήλωσε.

Ο Αμερικανός ΥΠΑΜ έσπευσε να συμπληρώσει ότι η στάση αυτή εκφράζει την αποφασιστικότητα του ίδιου του Λευκού Οίκου.

«Ο πρόεδρος [Τραμπ] έχει επισημάνει ότι θα είμαστε προετοιμαμένοι να ξεκινήσουμε εκ νέου [τις στρατιωτικές επιχειρήσεις] εάν, εντός του χρονοδιαγράμματος αυτών των συνομιλιών, το Ιράν δεν πράξει όσα λέει ότι πρόκειται να πράξει», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ υπογράμμισε ότι η επίτευξη της συμφωνίας δεν αποτελεί προϊόν αμερικανικής υποχώρησης, αλλά προήλθε ξεκάθαρα από μια θέση ισχύος των ΗΠΑ.

«Εμείς θα είμαστε το μεγάλο ρόπαλο πίσω από τις διαπραγματεύσεις».

Όσον αφορά το ενδεχόμενο απόσυρσης των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο επικεφαλής του Πενταγώνου διευκρίνισε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στις θέσεις και τη διάταξη των στρατευμάτων θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από τις συνθήκες που θα επικρατούν στο πεδίο.

Ενεργειακή ασφυξία στα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτέλεσαν το κρισιμότερο σημείο τριβής ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Το Ιράν είχε ξεκινήσει να εμποδίζει την είσοδο και την έξοδο των πλοίων από τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και θαλάσσιες νάρκες.

Η κίνηση αυτή είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την κατακόρυφη και απότομη άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Όταν οι ΗΠΑ και η Τεχεράνη απέτυχαν στη συνέχεια να συμφωνήσουν σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός που θα προέβλεπε το άνοιγμα των Στενών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τον Απρίλιο διάταγμα στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να «ξεκινήσει τη διαδικασία αποκλεισμού οποιουδήποτε και όλων των πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ», οδηγώντας την κρίση στα άκρα μέχρι την υπογραφή του τωρινού μνημονίου.