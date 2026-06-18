Δικηγόρος οικογένειας Πλακιά για Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: Έχει μπερδέψει τον ρόλο της, δεν τοποθετείται νομικά και μιλάει 2 ώρες για άσχετα ζητήματα

Στα όσα διαδραματίζονται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών αναφέρθηκε ο δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά, Λεωνίδας Κουμπούρας, ασκώντας κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, ο Λεωνίδας Κουμπούρας περιέγραψε την ένταση ανάμεσα στην οικογένεια Βλάχου και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, σημειώνοντας ότι του προκάλεσε ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση το γεγονός πως η κ. Κωνσταντοπούλου «καταφέρθηκε υποτιμητικά» και εναντίον συναδέλφου του, κ. Καλογήρου, «και εκεί υπήρξε ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση από την οικογένεια Βλάχου».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το πρόβλημα στη διαδικασία είναι η συνεχής παρέμβασή της σε ζητήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συνδέονται με το αντικείμενο της δίκης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πολύωρες αγορεύσεις της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η νομική τοποθέτηση γίνεται μέσα σε ένα-δύο λεπτά, έστω τρία», ενώ η ίδια «μιλάει δύο ώρες και μιλάει για άσχετα ζητήματα».

Σύμφωνα με τον κ. Κουμπούρα, αυτή η στάση δημιουργεί καθυστερήσεις, προκαλεί δυσαρέσκεια στους συγγενείς των θυμάτων και δυσχεραίνει το έργο των δικηγόρων που συμμετέχουν στη δίκη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίζεται στη διαδικασία με διπλή ιδιότητα, ως δικηγόρος και ως αρχηγός πολιτικού κόμματος. «Πρέπει η ίδια να διαχειριστεί αυτή τη διφυή ιδιότητά της και να επιτρέψει στη διαδικασία να συνεχίσει», δήλωσε.

«Ερχόμαστε στη δίκη για να εκπροσωπήσουμε τους εντολείς μας, να πετύχουμε ό,τι μπορούμε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό και ταλαιπωρούμαστε από μία κυρία, η οποία έχει μπερδέψει τον ρόλο της. Δεν βρίσκεται στη Βουλή, βρίσκεται σε ένα ποινικό δικαστήριο και αυτά δημιουργούν σοβαρά ζητήματα. Δεν υπάρχει νομικός λόγος, δεν τοποθετείται ποτέ νομικά. Μιλάει δύο ώρες και μιλάει για άσχετα ζητήματα. Και όλο αυτό κουράζει και σιγά σιγά οι άνθρωποι αρχίζουν να αντιδρούν». «Κάποια στιγμή θα απευθυνθούμε στην πρόεδρο και θα ζητήσουμε τα αυτονόητα», συμπλήρωσε.

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