Θεοδωρικάκος στον Realfm 97,8 για PosoKanei: Η διαφάνεια βοηθάει σε σωστές επιλογές – Τι είπε για τις μεγάλες διαφορές τιμών μεταξύ σούπερ μάρκετ

Για τη νέα πλατφόρμα PosoKanei, το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, και τις εκλογές, μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Αυτή είναι μία πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή πριν από μερικούς μήνες και νιώθω πολύ δικαιωμένος που επέμεινα να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση και ο ελεγκτικός μηχανισμός προστασίας των καταναλωτών να μην είναι προέκταση της κυβέρνησης, αλλά μία Ανεξάρτητη Αρχή η οποία θα χτίσει το δικό της μηχανισμό για να κάνει σωστά τη δουλειά, βασισμένη βέβαια πάντοτε στους νόμους. Δεύτερον, η λογική του PosoKanei είναι ο πολίτης που πάει να κάνει τα ψώνια του για το σπίτι, να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις τιμές, να συγκρίνει προτού πάει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει και να αποφασίσει τι τον συμφέρει να κάνει.

Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, και νομίζω ότι αυτοί είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι, έχουν ένα όπλο στα χέρια τους να βρουν ένα πακέτο που είναι φθηνότερο. Γιατί η εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα να δουν τελικά πού μπορούν να πάνε να ψωνίσουν με φθηνότερες τιμές» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και συμπλήρωσε:

«Δεν μπορεί κανένας να έρθει και να υποχρεώσει έναν πολίτη, ούτε να γυρίζει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, ούτε να κάνει πράγματα, τα οποία δεν τον συμφέρουν. Ίσα-ίσα η διαφάνεια βοηθάει σε σωστές επιλογές».

Τι είπε για τις διαφορές στις τιμές ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ

Επίσης, ερωτηθείς για τις μεγάλες αποκλίσεις που παρατηρούνται στις τιμές των ίδιων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, με αφορμή την τιμή ενός ελαιόλαδου που παρέθεσε ο Νίκος Χατζηνικολάου, είπε αρχικά: «Αναφέρατε ένα προϊόν που στο ένα σούπερ μάρκετ κάνει 7,8 ευρώ και στο άλλο 10,3. Όταν λοιπόν αυτό το γνωρίζουν οι καταναλωτές, αν πρόκειται ακριβώς για το ίδιο προϊόν, δεν πρέπει να πάνε να το πάρουν από εκεί που κάνει 7,8 ευρώ, ώστε αυτός που το έχει 10,3 να καταλάβει ότι χάνει;»

Ενώ, όταν ρωτήθηκε στη συνέχεια εάν ο ελεγκτικός μηχανισμός θα απευθυνθεί στο σούπερ μάρκετ που έχει το ίδιο προϊόν σε υψηλή τιμή προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις, καθώς αυτές οι αποκλίσεις δημιουργούν μία αίσθηση αισχροκέρδειας, απάντησε: «Όχι, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά, υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει… Εμείς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, επιβάλαμε ένα μέτρο που δεν το έχει επιβάλει καμία άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας, τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, όπου συγκρίνουμε το φετινό κέρδος αυτού του μήνα πάνω σε ένα προϊόν, με το μέσο όρο του κέρδους το 2025 και δεν μπορεί η επιχείρηση να το πουλήσει με μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους».

«Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φρενάρει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, γιατί αν δεν είχαμε βάλει αυτό το πλαφόν, ο πληθωρισμός τροφίμων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα ήταν 3 και 4 μονάδες παραπάνω. Υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τιμές σε εκατοντάδες και χιλιάδες κωδικούς και οι χονδρέμποροι και τα σούπερ μάρκετ, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Επομένως, εμείς ως πολιτεία έχουμε κάνει το καθήκον μας και πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να δρουν σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου αν υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδειας που είναι εκτός νόμου, να τιμωρούνται με πρόστιμα. Γίνεται αυτό; Ναι, γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα είδατε ότι έπεσε ένα τεράστιο πρόστιμο από την Ανεξάρτητη Αρχή σε μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πουλούσε τα προϊόντα της με ποσοστά κέρδους της τάξης του 70%, 80% και 90%» συνέχισε, διευκρινίζοντας πως εισπράττονται όλα τα πρόστιμα.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι τις εταιρείες στις οποίες επιβάλλονται τα πρόστιμα, τις ενοχλεί πολύ η «δημοσιοποίηση» της τιμωρίας. «Αυτό πονάει. Γι’ αυτό ο έλεγχος γίνεται και γι’ αυτό ανακοινώνονται τα αποτελέσματα και δημοσιοποιείται το ποιος παρέβη τον νόμο και μετά θα πρέπει οι πολίτες να το θυμούνται αυτό για να κάνουν και εκείνοι αυτό που πρέπει. Άρα όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να υπάρχει πιο ισχυρή καταναλωτική συνείδηση, για να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά, για να υπάρχει μηχανισμός που να ελέγχει και να λειτουργήσει το πράγμα καλύτερα.

Το πρόβλημα του κόστους ζωής δεν θα λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε θα λυθεί μόνο με αυτά. Εάν δεν κάνουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική για να δίνουμε καλύτερους μισθούς σε όλους, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα. Αλλά εμείς δουλεύουμε γι’ αυτό. Δουλεύουμε για να φέρνουμε δουλειές, να γίνονται επενδύσεις, να ανεβαίνουν οι μισθοί, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και καταστάσεις δύσκολες που υπάρχουν γύρω μας» συνέχισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Τι είπε για τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη

Σχετικά με τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση, τόνισε: «Αφορά σε καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και καταναλωτικές κάρτες χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις. Μέχρι 100.000 ευρώ το δάνειο για συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στον καταναλωτή και την τράπεζα μετά τον Νοέμβριο του 1926. Τι προβλέπει τώρα αυτό το νομοσχέδιο. Πρώτον, τέλος στα ψιλά γράμματα. Δηλαδή, αυτό που όλοι νομίζω πολλές φορές το έχουμε υποστεί, υπογράφοντας συμβάσεις, ουσιαστικά να μην ξέρει ο πολίτης τι έχει υπογράψει. Σε αυτό μπαίνει τέλος. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στους όρους του δανεισμού, προκειμένου ο πολίτης να συνειδητοποιεί ότι αποκτά μια υποχρέωση, η οποία είναι συγκεκριμένη και να έχει αποφασίσει συνειδητά ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτήν.

Δεύτερον, μπαίνει πλαφόν στο ετήσιο επιτόκιο που μπορεί να υπάρχει σε τέτοιου είδους συμβάσεις, το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο και το πλαφόν αυτό είναι το χαμηλότερο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως μπαίνει και πλαφόν στο συνολικό ποσό που μπορεί να κληθεί να πληρώσει ένας πολίτης για να αποπληρώσει ένα τέτοιου είδους δάνειο».

«Το επόμενο είναι ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες από μια τέτοιου είδους σύμβαση, προκειμένου να είναι βέβαιο ότι είναι σε θέση πραγματικά να ανταποκριθεί, όπως επίσης και το δικαίωμά του προκειμένου να υπογράψει τέτοιου είδους συμβάσεις και να ανταποκριθεί σε προτάσεις για τέτοιου είδους δανεισμό από την πλευρά των τραπεζών, να μιλήσει με άνθρωπο που έχει εκπροσωπεί την τράπεζα και όχι με έναν υπολογιστή. Αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες θεωρώ ότι βελτιώνουν τη σχέση μεταξύ τραπεζών και καταναλωτών, ενισχύουν τη διαφάνεια, ενισχύουν το αίσθημα ευθύνης και της τράπεζας και του καταναλωτή και άρα ενισχύουν την εμπιστοσύνη, που είναι απολύτως αναγκαία για να είναι σταθερή η οικονομία αλλά και να μπορεί να προχωράει κάθε νοικοκυριό σωστά μπροστά τη ζωή του και να αποφεύγονται φαινόμενα με υπερχρεώσεις, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο πολίτης και που δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στο τέλος της ημέρας, και στην τράπεζα και στα νοικοκυριά» πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση αναμονής που τηρεί η κυβέρνηση μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ο κ. Θεοδωρικάκος σχολίασε: «Πιστεύω ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα κάνει το καλύτερο και για την κοινωνία και για τον σεβασμό στους θεσμούς, δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Ο χρόνος των εκλογών και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών

Περνώντας στην πολιτική επικαιρότητα, ο κ. Θεοδωρικάκος ρωτήθηκε εάν είναι προτιμότερο για τη ΝΔ να γίνουν εκλογές την άνοιξη, και όχι το φθινόπωρο. «Ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει αποδείξει ότι στέκεται απέναντι στο θέμα του χρόνου των εκλογών με όρους θεσμικούς και συνέπειας στη θεσμική πρόβλεψη. Τετραετία προβλέπει το Σύνταγμά μας, σε τετραετία πορεύεται η κυβέρνησή μας και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Συνεπώς η συζήτηση δεν είναι πότε συμφέρει την εκάστοτε κυβερνώσα παράταξη, αλλά τι προβλέπεται να γίνει. Το μόνο που οφείλει κανείς να λάβει υπόψη του, είναι ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει εγκαίρως να είναι στη θέση τους όλοι, και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά», ανέφερε.

«Αυτό είναι κάτι που οφείλει κανείς να το λάβει υπόψη του, και όταν λέω κανείς εννοώ όλοι μας, και οι ψηφοφόροι φυσικά. Εμείς είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι για έναν πολιτικό μαραθώνιο, θα συνεχίσουμε τους επόμενους μήνες κανονικά τη δουλειά μας, το έργο μας, την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας και όταν θα έρθει η ώρα θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την πορεία της χώρας προς τα επόμενα τέσσερα χρόνια» συμπλήρωσε.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι τα κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνουν ότι η κάλπη είναι μία και ερωτηθείς με ποιους θα μπορούσε συνεργαστεί η ΝΔ σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία στις εκλογές, είπε: «Το ερώτημα αυτό πιστεύω ότι δεν είναι επίκαιρο, γιατί το με ποιους θα πρέπει να μιλήσει κανείς αν δεν έχει αυτοδυναμία, θα το δείξει και το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα».

Αφού υπενθύμισε ότι 100 ημέρες πριν από τις εκλογές του 2023, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πως η ΝΔ ήταν μακριά από την αυτοδυναμία, σχολίασε: «Δεν καταφέρομαι εναντίον των δημοσκοπήσεων σε καμία περίπτωση, αλλά πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των επόμενων βουλευτικών εκλογών δεν θα έχει και πολλή σχέση με αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές γιατί η πραγματικότητα σου θέτει πολύ σκληρά διλήμματα και τότε αποφασίζουν οι Έλληνες πολίτες. Άρα εμείς εργαζόμαστε για την αυτοδυναμία και εάν αυτό δεν προκύψει όλο το υπόλοιπο ερώτημά σας θα σχετίζεται με το τι απαντήσεις θα έχει δώσει με την ψήφο του ελληνικός λαός».