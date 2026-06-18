«PosoKanei»: Μεγάλες οι διαφορές στις τιμές προϊόντων ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ – Τι δείχνουν τα στοιχεία της νέας πλατφόρμας

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της πλατφόρμας PosoKanei, που τέθηκε χθες σε λειτουργία για τις τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που προμηθεύονται καθημερινά τα νοικοκυριά.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Μέσα από την πλατφόρμα PosoKanei οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τιμές σε βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών, όπως είναι τα τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας, βρεφικά προϊόντα και είδη για κατοικίδια. Και οι πρώτες συγκρίσεις τιμών καταδεικνύουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο ότι οι τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, έχουν σημαντική διαφορά από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.

Μεγάλη «ψαλίδα»

Για παράδειγμα σε κονσέρβα τόνου η διαφορά από τη φθηνότερη στην ακριβότερη τιμή φτάνει το 74%, σε μακαρόνια σπαγγέτι το 57% ενώ σε ένα από τα πιο γνωστά γιαούρτια το 28%.

Η νέα πλατφόρμα «PosoKanei» η οποία αντικαθιστά ουσιαστικά το e-καταναλωτής, παρουσιάστηκε χθες το μεσημέρι από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, καθώς και από τον Γιώργο Παπαδημητρίου, συνιδρυτή και διευθύνων σύμβουλο της Keyvoto.

Σύγκριση τιμών

Όσοι καταναλωτές επισκεφθούν την πλατφόρμα θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, λειτουργεί και ως εργαλείο σύγκρισης των τιμών σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το PosoKanei δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα με εύκολο και φιλικό τρόπο να αναζητά προϊόντα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές ανά αλυσίδα, να δημιουργεί τη δική του λίστα αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος του δικού του καλαθιού. Μέσα από την πλατφόρμα, ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τιμές, διαθεσιμότητα προϊόντων, ιστορικό τιμών και εναλλακτικές επιλογές στην ίδια προϊοντική κατηγορία. Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το PosoKanei παρέχει επίσης εικόνα για αντίστοιχα προϊόντα σε ευρωπαϊκές αγορές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και δίνοντας στον καταναλωτή ένα ευρύτερο πλαίσιο σύγκρισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα πλατφόρμα κάνει πρεμιέρα σήμερα με 8.775 κωδικούς.

«Αποτελεί τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτή, ωστόσο έχει πολλαπλάσιους κωδικούς και είναι εύχρηστο και για τα κινητά τηλέφωνα» σημείωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου.

Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για ένα «αληθινό όπλο που αποκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά» προσθέτοντας ότι σημαντική είναι και η δυνατότητα που δίνεται στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές σε άλλες χώρες».

Η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, δήλωσε: «Το PosoKanei δεν λύνει από μόνο του όλα τα προβλήματα της αγοράς και δεν ισχυριζόμαστε ότι απαντά μόνο του στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Κάνει όμως κάτι ουσιαστικό: δίνει στον καταναλωτή πληροφορία, εικόνα και δυνατότητα σύγκρισης.

Οι πολίτες μπορούν να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ να παρακολουθούν το ιστορικό τιμών και να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω λιστών. Μπορούν να μπουν από υπολογιστή στο posokanei.gov.gr και σε κινητό στην εφαρμογή για Android και iOS

Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο ο χρήστης μπορεί να σκανάρει το barcode ενός προϊόντος και να μεταφερθεί απευθείας στα αποτελέσματα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού.