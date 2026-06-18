Βαρουφάκης: «Ελάτε στα ψηφοδέλτια, εκλεγείτε και αν θέλετε ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη μέρα»

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε, απηύθυνε πρόσκληση σε όποιον θέλει για το κόμμα του, να εκλεγεί με αυτό και μετά εάν το επιθυμεί, να ανεξαρτητοποιηθεί. Η πρόσκλησή του μάλιστα απευθύνεται ακόμη και σε ανθρώπους που δεν συμμερίζονται πλήρως τις πολιτικές του θέσεις.

Ο κ. Βαρουφάκης αρχικά τοποθετήθηκε στα περί συνένωσης – συνεργασίας χώρων της Αριστεράς ώστε να μπουν στη Βουλή.

«Υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Υπάρχουν εκείνοι που λένε, “ας βρεθούμε όλοι μαζί για να μπούμε στη Βουλή. Την απορρίπτω μετά βδελυγμίας. Καταρχάς, δεν δουλεύει. Γιατί ο κόσμος είναι υποψιασμένος. Αν κάποια γκρουπούσκουλα ενωθούμε και πάρουμε τα ποσοστά μας και τα προσθέσουμε δεν θα βγει το άθροισμα, θα βγει λιγότερο. Γιατί θα χάσουμε από τους ανθρώπους που πιστεύουν σε μας ότι δεν κάνουμε τέτοια πράγματα.

Εμείς έχουμε τη λογική, καλώς ή κακώς, ότι έχουμε δουλέψει πολύ, έχουμε μια καθαρότητα στις προτάσεις μας, οι οποίες ξινίζουν πολύ κόσμο γιατί μόνο έτσι μπορείς να κάνεις σοβαρή πολιτική, αν χαϊδεύεις τα αυτιά όλων λαϊκίζεις και γι’ αυτό είμαστε εκεί στο 3%. Εγώ δεν θεωρώ ότι το να ανοίξουμε τα ψηφοδέλτιά μας θα μας βάλει στη Βουλή».

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 ανέφερε ότι, εφόσον το κόμμα του εισέλθει στη Βουλή, επιθυμεί να δώσει «ζωτικό χώρο» σε ανεξάρτητες φωνές και συλλογικότητες και καλεί πρόσωπα που δεν θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

«Ελάτε, μπείτε στα ψηφοδέλτια ως ανεξάρτητοι. Αν θέλετε και εκλεγείτε, ανεξαρτητοποιηθείτε την επόμενη ημέρα», σημείωσε και συμπλήρωσε: Φύγετε αφήστε μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό κριτήριο για αυτή τη συνεργασία είναι η συμφωνία σε ένα κεντρικό πολιτικό αίτημα: την ανάκτηση της δημόσιας περιουσίας.

«Το βασικό είναι να καλέσουμε ανθρώπους με τους οποίους συμφωνούμε ότι αυτή την περιουσία που μας πήραν πρέπει να την πάρουμε πίσω», ανέφερε.

«Πρέπει να πάρουμε πίσω τα εργαλεία που μας πήραν για να μας λεηλατούν, θέλετε; Μπείτε στη Βουλή και ανεξαρτητοποιηθείτε, μιλήστε κι εναντίον μας», κατέληξε.