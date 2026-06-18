Σακίρα: Κοινή εμφάνιση με τον πρωταγωνιστή της σειράς του Netflix «Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν» – Χαμός στα social media

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Φήμες για ένα νέο ειδύλλιο στο Χόλιγουντ πυροδότησε η κοινή εμφάνιση της Σακίρα με τον πρωταγωνιστή της επιτυχημένης σειράς του Netflix «The Lincoln Lawyer», Μανουέλ Γκαρσία-Ρούλφο.

Η 49χρονη Λατίνα σταρ και ο 45χρονος ηθοποιός εθεάθησαν να αποχωρούν μαζί από γνωστό ξενοδοχείο του Λος Άντζελες, κάνοντας τους θαυμαστές τους να μιλούν ήδη για το πιο «καυτό» νέο ζευγάρι της showbiz.

Το τετ α τετ στο Δυτικό Χόλιγουντ

Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το Page Six, η Κολομβιανή τραγουδίστρια και ο Μεξικανός ηθοποιός εθεάθησαν τη Δευτέρα να περιμένουν το αυτοκίνητό τους στο σημείο υποδοχής έξω από το διάσημο ξενοδοχείο Sunset Tower στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Shakira sparks dating speculation with ‘Lincoln Lawyer’ star Manuel Garcia-Rulfo https://t.co/edr09Q8KaQ pic.twitter.com/HveyHIEPid — New York Post (@nypost) June 18, 2026



Κατά τη διάρκεια της αναμονής, οι δυο τους συνομιλούσαν χαμογελαστοί και σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα.

Μόλις έφτασε το όχημα, ο Γκαρσία-Ρούλφο λειτούργησε ως τζέντλεμαν, ανοίγοντας την πόρτα στη διεθνούς φήμης ποπ σταρ για να καθίσει στη θέση του συνοδηγού, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκε στη θέση του οδηγού και αποχώρησαν μαζί.

Ενθουσιασμός από τους θαυμαστές

Η είδηση της πιθανής σχέσης τους προκάλεσε «κύμα» ενθουσιασμού στα social media, με τους θαυμαστές να αποθεώνουν το ζευγάρι στα σχόλια του λογαριασμού DeuxMoi στο Instagram.

View this post on Instagram A post shared by curators of pop culture (@deuxmoi)



Ενδεικτικά κάποια σχόλια που σημείωσε το Page Six:

«Μάνουελ, Θεέ μου. Σακίρα, είναι τρομερή ευκαιρία!»

«Ω, έχω ενθουσιαστεί. Τον λατρεύω στη σειρά του στο Netflix. Της αξίζει το απόλυτα καλύτερο!»

«Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά ανάθεμα! Δείχνουν υπέροχοι μαζί»

Ένας ακόμη σχολίασε ότι ο ηθοποιός και η κάτοχος τεσσάρων βραβείων Grammy μοιάζουν με «ένα πολύ όμορφο ζευγάρι».

Το Page Six επικοινώνησε με τους εκπροσώπους και των δύο πλευρών, χωρίς ωστόσο να λάβει άμεση απάντηση.

Η προσωπική ζωή της Σακίρα

Η Σακίρα ήταν μαζί με τον Ισπανό σταρ του ποδοσφαίρου, Ζεράρ Πικέ, για 11 χρόνια, μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ «Waka Waka» το 2010.

Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 13χρονο Μίλαν και τον 11χρονο Σάσα.

Οι δρόμοι τους χώρισαν οριστικά το 2022, έπειτα από έντονη φημολογία και δημοσιεύματα που ήθελαν τον 39χρονο ποδοσφαιριστή να είναι άπιστος στον γάμο τους.

Shakira has sent the rumor mill into overdrive after she was spotted enjoying what appeared to be a cozy outing with Lincoln Lawyer star Manuel Garcia-Rulfo https://t.co/RLx3tbFkey 🔗 pic.twitter.com/pyubVTQmn4 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 17, 2026



Η Σακίρα έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη βαθιά πληγή που της άφησε ο χωρισμός της μετά την υποτιθέμενη απιστία του Ζεράρ Πικέ.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, είχε εξομολογηθεί: «Πάντα πίστευα ότι ήμουν πιο εύθραυστη ή πιο αδύναμη απ’ ό,τι τελικά αποδείχθηκε στην πορεία της ζωής μου».

Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τα αγαπημένα της πρόσωπα για τη στήριξή τους σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, προσθέτοντας με ειλικρίνεια: «Η ζωή είναι σκληρή, αλλά αξίζει τόσο πολύ να τη ζεις, γιατί οι φίλοι σου είναι εκεί για σένα».

Έκτοτε, η τραγουδίστρια είχε συνδεθεί κατά καιρούς με τον αστέρα του NBA Τζίμι Μπάτλερ, τον οδηγό της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον, καθώς και με τον ηθοποιό της σειράς «Emily in Paris», Λούσιεν Λάβισκουντ.

Ο χωρισμός του Γκαρσία-Ρούλφο

Από την άλλη πλευρά, ο Μανουέλ Γκαρσία-Ρούλφο φαίνεται πως βγήκε πρόσφατα από μια μακροχρόνια σχέση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Manuel Rulfo (@manu_rulfo)



Ο 45χρονος ηθοποιός και η Όντρεϊ ΜακΓκρό, η μικρότερη κόρη των διάσημων μουσικών Φέιθ Χιλ και Τιμ ΜακΓκρό, πρωταγωνιστές της σειράς του Netflix «1883», διατηρούσαν δεσμό αθόρυβα για τρία ολόκληρα χρόνια προτού αποφασίσουν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Τα πρώτα σύννεφα και η επιβεβαίωση του χωρισμού τους έγιναν ορατά τον Φεβρουάριο του 2026, όταν και οι δύο διέγραψαν από τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλες τις κοινές τους φωτογραφίες.

Παράλληλα, σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον, ενώ την ίδια κίνηση (unfollow) έκαναν προς τον λογαριασμό του ηθοποιού και οι αδελφές της Όντρεϊ, Γκρέισι και Μάγκι.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Σακίρα ούτε ο Μανουέλ Γκαρσία-Ρούλφο έχουν τοποθετηθεί δημόσια για τη φύση της σχέσης τους, ωστόσο η κοινή τους έξοδος από το ξενοδοχείο συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις των θαυμαστών τους.