Μελίσσια: Στιγμές τρόμου για δύο ανήλικες – Κατήγγειλαν ότι τις ακολουθούσε αυτοκίνητο

Δύο ανήλικα κορίτσια στα Μελίσσια βίωσαν στιγμές τρόμου το βράδυ του Σαββάτου (13/6), όταν κατήγγειλαν ότι ένα διερχόμενο Ι.Χ. τις ακολουθούσε ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους.

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές τρόμου έζησαν δύο ανήλικες το βράδυ του Σαββάτου στα Μελίσσια, όταν κατήγγειλαν ότι τις ακολουθούσε αυτοκίνητο ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους.
  • Το όχημα τις προσπέρασε αργά, τις κοίταζαν έντονα και στη συνέχεια σταμάτησαν λίγα μέτρα πιο κάτω, με τα κορίτσια να τρέχουν και να κρύβονται σε είσοδο πολυκατοικίας.
  • Η μητέρα της μίας ανήλικης έσπευσε στο σημείο, βρίσκοντας τα παιδιά τρομοκρατημένα, ενώ η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/6) στα Μελίσσια, όταν δύο ανήλικα κορίτσια κατήγγειλαν ότι παρακολουθούνταν από διερχόμενο Ι.Χ., ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η μητέρα της μίας ανήλικης στο ERTnews, «όλα συνέβησαν γύρω στις 10 το βράδυ, τα παιδιά γυρνούσαν προς το σπίτι τους όταν αντιλήφθηκαν όχημα να τα ακολουθεί σε κοντινό στενό».

Η ίδια περιγράφει ότι το αυτοκίνητο τις προσπέρασε αργά, τις κοίταζαν έντονα και στη συνέχεια σταμάτησαν λίγα μέτρα πιο κάτω. Όταν κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, τα παιδιά άρχισαν να τρέχουν και να κρύβονται σε είσοδο πολυκατοικίας.

«Το παιδί με πήρε τρομαγμένο τηλέφωνο και μου είπε τι συμβαίνει. Της είπα να μείνει εκεί και να μιλάμε μέχρι να φτάσω», συμπληρώνει η μητέρα της.

Κατά τη διάρκεια της μετάβασής της στο σημείο άκουγε τα παιδιά να μιλούν στο τηλέφωνο και να προσπαθούν να καταλάβουν αν το όχημα είχε απομακρυνθεί.

«Έτρεξα να προλάβω, δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Όταν έφτασα στο σημείο, «το όχημα είχε ήδη απομακρυνθεί και τα παιδιά ήταν τρομοκρατημένα».

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία και διερευνά την υπόθεση.

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