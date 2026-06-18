Μύκονος: Συνελήφθη 35χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαΐνης

Οι αστυνομικές αρχές της Μυκόνου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου χθες Τετάρτη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν 82 συσκευασίες ναρκωτικών ουσιών, έτοιμες προς διάθεση. Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται περίπου 120 γραμμάρια κοκαΐνης και μικρότερη ποσότητα ροζ κοκαΐνης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.190 ευρώ. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Μύκονος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησαν χθες Τετάρτη οι αστυνομικές αρχές της Μυκόνου, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του ποσότητα ναρκωτικών έτοιμη προς διάθεση.
  • Κατασχέθηκαν συνολικά 82 φιξάκια ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων περίπου 120 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και μικρότερη ποσότητα ροζ κοκαΐνης, γνωστής και ως «pink cocaine».
  • Παράλληλα, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.190 ευρώ, ενώ ο 35χρονος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στη σύλληψη ενός 35χρονου, προχώρησαν χθες Τετάρτη στις 21.00 οι αστυνομικές Αρχές της Μυκόνου, καθώς βρέθηκε έπειτα από έρευνα στην κατοχή του ποσότητα ναρκωτικών έτοιμη προς διάθεση. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 82 φιξάκια ναρκωτικών ουσιών, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές προορίζονταν για διακίνηση.

Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται περίπου 120 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και μικρότερη ποσότητα ροζ κοκαΐνης, γνωστής και ως «pink cocaine», μιας ουσίας που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε τουριστικούς προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας.

Παράλληλα, κατά τις έρευνες βρέθηκε και το χρηματικό ποσό των 1.190 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε και εξετάζεται ως πιθανά προερχόμενο από παράνομες συναλλαγές σχετιζόμενες με τη διακίνηση ναρκωτικών. Ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ