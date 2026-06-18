Πετρέλαιο: Νέα πτώση στην τιμή του brent μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν – Γιατί οι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί για την περαιτέρω μείωση

Σε πτωτικά επίπεδα κινείται σήμερα η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent), μετά την ανακοίνωση ότι ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν, ενέκριναν τη συμφωνία για την λήξη του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το investing.com, σήμερα στις 8.30 π.μ. ώρα Ελλάδας η τιμή του brent κατέγραψε μια πτώση της τάξεως του 2,39 % και ανήλθε στα 77,65 δολάρια το βαρέλι από 78,72 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί πως, χθες η τιμή του αργού πετρελαίου στο κλείσιμο ήταν σε πιο υψηλά επίπεδα, συγκεκριμένα στα 79,55 δολάρια το βαρέλι.

Και η τιμή του προβλέπεται να κινηθεί σήμερα μεταξύ 77,53 δολάρια το βαρέλι με 79,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ τις τελευταίες 52 εβδομάδες κινούνταν από 58,782 δολάρια το βαρέλι έως και 126,41 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα το Reuters.com ανέφερε πως, οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου (brent) μειώθηκαν κατά 1,64 δολάρια και διαμορφώθηκαν στα 77,91 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate ανήλθαν στα 74,99 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μια πτώση της τάξεως των 1,80 δολαρίων.

Τι λένε οι αναλυτές

Για το θέμα των τιμών του πετρελαίου μιλούν οι αναλυτές, σύμφωνα με το Reuters.com

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί σχετικά με το πόσο θα μπορούσαν να μειωθούν περαιτέρω οι τιμές του πετρελαίου βραχυπρόθεσμα, καθώς η προσφορά θα μπορούσε να παραμείνει περιορισμένη ακόμη και μετά το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

«Μετά το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ο όγκος του αργού πετρελαίου που θα επιστρέψει στην αγορά, θα μπορούσε να είναι περιορισμένος, καθώς ορισμένα φορτία έχουν ήδη εξέλθει μέσω των ρυθμίσεων παράκαμψης και οι πλοιοκτήτες ενδέχεται να μην στείλουν δεξαμενόπλοια στην περιοχή, λόγω του ότι υπάρχουν ανησυχίες πως η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να ναυαγήσει», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων ενέργειας XAnalysts, Mukesh Sahdev . «Μπορεί να έρθει ταχύτερα από την προσφορά του αργού πετρελαίου η συνολική ζήτηση του, καθώς ελέγχετα ιη πτώση των τιμών του στα επίπεδα προ πολέμου », συμπλήρωσε.

Εάν η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν εφαρμοστεί με επιτυχία και το Στενό των Ορμούζ ανοίξει ξανά, τότε η φετινή κρίση εφοδιασμού θα μπορούσε να μετατραπεί σε σημαντικό πλεόνασμα προσφοράς το 2027, προειδοποίησε χθες ο IEA, προβλέποντας ότι η προσφορά θα ξεπεράσει τη ζήτηση κατά 5,05 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το επόμενο έτος, τη στιγμή που το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής επιστρέψει στην αγορά.

Ακόμη η αγορά του πετρελαίου επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως από τα επιτόκια της Fed.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσιεύμα, είναι αυξημένα τα στοιχήματα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, Fed ενδέχεται να αυξήσει εντός του τρέχοντος έτους τα επιτόκια, προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό, κάτι που θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και να καταστείλει τη ζήτηση πετρελαίου.

Μάλιστα 9 από τους 19 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed θεωρούν πως, θα χρειαστεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια της, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τετάρτης, κάτι που πριν 3 μήνες δεν ενστερνίζονταν κανείς .

Η συμφωνία

Η συμφωνία προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσω του Στενού των Ορμούζ μέσα σε 30 ημέρες. Η προκαταρκτική συμφωνία αναβάλλει πολλά από τα πιο δύσκολα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και απαιτεί από τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους να καταλήξουν σε ένα σχέδιο χρηματοδότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάκαμψη του Ιράν.