Μίνα Καραμήτρου: Τραυματίστηκε έπειτα από έκρηξη σε μονάδα κλιματιστικού

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Ένα σοβαρό ατύχημα συνέβη στις εγκαταστάσεις του OPEN με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η δημοσιογράφος, Μίνα Καραμήτρου.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) επικράτησε πανικός, όταν έγινε έκρηξη σε εξωτερική μονάδα κλιματιστικού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της δημοσιογράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Espresso, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεοπτικής της παρουσίας. Η δημοσιογράφος βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του σταθμού όταν η μονάδα κλιματισμού εξερράγη.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης την παρέσυρε, ενώ μεταλλικά θραύσματα την τραυμάτισαν.

Οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο, έσπευσαν άμεσα να προσφέρουν βοήθεια και να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν τραυματισμούς στο χέρι και στο πόδι της, καθώς και πολλαπλές εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της. Η κατάσταση της υγείας της παρακολουθήθηκε στενά από το ιατρικό προσωπικό, ενώ παρέμεινε νοσηλευόμενη έως αργά το βράδυ.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της βρέθηκε ο συνεργάτης της, Νίκος Στραβελάκης, ο οποίος ανέστειλε τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις προκειμένου να τη στηρίξει.