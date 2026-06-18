Γυναικοκτονία στη Δράμα: Εισαγγελική εντολή να ληφθούν καταθέσεις από τους ψυχολόγους και τους διοικητές των τμημάτων του ζευγαριού

Εισαγγελική εντολή να ληφθούν καταθέσεις από τους ψυχολόγους και τους διοικητές του Αστυνομικού Τμήματος, όπου υπηρετούσαν η 44χρονη Αντιγόνη και ο 52χρονος Θωμάς, δόθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες. Η υπόθεση της δολοφονίας της αστυνομικού από τον σύζυγό της στη Δράμα έχει προκαλέσει οργή και θλίψη και οι έρευνες για το τι συνέβαινε ανάμεσα στο ζευγάρι και ποιοι γνώριζαν συνεχίζονται.

Το ζευγάρι είχε απευθυνθεί σε ιδιώτη ψυχολόγο και σε Κύπριο ψυχίατρο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA.

Ο ψυχίατρος, αντιστράτηγος και πρώην διευθυντής υγειονομικού ΕΛ.ΑΣ., Αντώνης Κασιμάτης μιλώντας για τα ψυχομετρικά τεστ στα οποία υποβάλλονται οι αστυνομικοί κατά διαστήματα και τα οποία είχε περάσει ο συζυγοκτόνος, είπε ότι «πρόκειται για συμβουλευτικά εργαλεία στη δουλειά του ψυχολόγου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αν κάποιος είναι στοιχειωδώς έξυπνος, μπορεί να διαχειριστεί με τον τρόπο του τα συγκεκριμένα τεστ. Αυτό που δεν θα διαχειριστεί, είναι η γνώμη του ειδικού απέναντί του».

Από την πλευρά της η ψυχολόγος, Βασιλένα Σταυροπούλου τόνισε ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να «σπάει» το απόρρητο και να υπάρχουν γρήγορα αντανακλαστικά.

«Η Αντιγόνη είχε ενημερώσει την υπηρεσία της για την κακοποίηση και τις απειλές» αποκαλύπτει ο ψυχολόγος της

Ψυχολόγος με τον οποίο η η 45χρονη είχε διαδικτυακές συνεδρίες από τον Φεβρουάριο, την προέτρεψε να μιλήσει στην υπηρεσία της, με εκείνη να του επιβεβαιώνει ότι το έκανε. «Το έχω πει», του είπε.

Ο ψυχοθεραπευτής μίλησε στην εκπομπή Live News: «Κάναμε μερικές συνεδρίες μαζί. Είμαι συμβουλευτικός ψυχολόγος. Έπαθα σοκ. Χτες κανονικά είχαμε συνεδρία. Λίγους μήνες την έβλεπα, από τον Φλεβάρη. Κάθε βδομάδα σχεδόν κάναμε. Κάποιες φορές, το τελευταίο διάστημα, και κάθε δύο εβδομάδες. Ο άνθρωπος δεν ήταν σωστός απέναντί της. Στην αρχή έμεναν μαζί για κάποιο διάστημα. Εγώ πίστευα κιόλας ότι δεν θα έφευγε από το σπίτι και της πρότεινα της ίδιας να πάει αλλού. Αν είναι “βρες εσύ σπίτι και πήγαινε αλλού“. Δηλαδή, μην περιμένεις ας πούμε».

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο ο 50χρονος δράστης ήταν χειριστικός και έβρισκε συνεχώς δικαιολογίες για να πηγαίνει στο σπίτι της 45χρονης.

«Φαινόταν η χειριστικότητα του ανθρώπου. Πήρε τα πράγματά του, πήγε στη μάνα του. Έβριζε, την υποτιμούσε. Δεν υπήρχε. Ερχόταν, απ’ ότι μου ανέφερε η ίδια, που και που, για να βλέπει τον γιο τους. Καθάριζε το γκαζόν απ’ ότι μου ανέφερε. Έβρισκε διάφορες δικαιολογίες για να έρχεται στο σπίτι. Αυτή ήθελε να φεύγει από το σπίτι όταν ερχόταν αυτός. Όταν την είδα τελευταία φορά μου είπε ότι ήρθε στο σπίτι. Δεν ήταν πολύ καλά αυτός. Της έλεγε, τέλος πάντων, την παρακαλούσε να τον ξαναδεχτεί στο σπίτι, δεν είναι καλά, κλπ.» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ψυχολόγος.

Την απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει

Όπως αποκάλυψε ο ψυχολόγος, ο εν διαστάσει σύζυγός της της έλεγε ότι θα αυτοκτονούσε.

«Αυτό δεν το έκανε μία φορά, το έκανε πολλές φορές. Ότι δεν αντέχει μακριά της. Και να το ξανασκεφτεί γιατί δεν μπορεί μακριά της. Τα κλασικά που ακούμε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Πήγαν δύο φορές σε ξεχωριστούς ψυχιάτρους. Μία κοπέλα στη Δράμα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτός την παρακάλεσε να έρθει μαζί του. Τον έναν ψυχίατρο, απ’ ότι μου είπε, τους τον συνέστησε κάποια γνωστής τους, φίλη τους. Ξέρω ότι η ίδια πήγαινε σε ένα μοναστήρι στη Δράμα για να προσκυνήσει και να ανάψει ένα κεράκι».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα είχε σπάσει τη σιωπή της και είχε μιλήσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Όμως, δεν προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην υπηρεσία της. Είχε ωστόσο μιλήσει αρκετές φορές, στην υπηρεσία πάντα, για τα όσα πέρναγε, σύμφωνα με τον ψυχολόγο. Δεν είχε κάνει πάντως επίσημη αναφορά.

«Υπήρχαν πολλά προβλήματα στην οικογένεια μεταξύ τους. Εγώ της είχα πει, γιατί μου ανέφερε ότι υπήρχαν έτσι κάποιες απειλές εκ μέρους του, το τελευταίο διάστημα που είχε φύγει από το σπίτι ο ίδιος. Της είπα να ενημερώσει την αστυνομία. Μου είπε ότι το έκανε. Μου είπε ότι είχε ενημερώσει την αστυνομία η κοπέλα. Την είχε ενημερώσει ήδη μου είχε πει στην τελευταία συνεδρία που κάναμε. Ότι ενημέρωσε και ανέφερε ότι υπήρχε πρόβλημα με κάποιες απειλές.

Της είπα να αλλάξει κλειδαριές στο σπίτι. Της είπε να πάρει τα μέτρα της. Να μιλήσει με δικηγόρο. Ήταν έντονες οι καταστάσεις. Δεν άντεχε. Κατάφερε κι έφυγε από το σπίτι. Ηρέμησε, χαλάρωσε, μετά ερχόταν έτσι κάποιες φορές να δει τον μικρό. Την προέτρεψα κι εγώ γιατί μου είχε πει ότι τα ανέφερε αυτά στην αστυνομία»

Ζήτησε μετάθεση

«Μου είπε ότι ζήτησε από την αστυνομία μία φορά να της κάνουν μετάθεση και της είπα μετά ξανά, την τελευταία φορά που τον είδε και ήταν έτσι πιο έντονος: “Να πας να τους πεις ρε παιδί μου, να ζητήσεις. Τώρα με αυτά που τους είπες, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν απειλές και λοιπά μήπως τώρα σε διώξουν. Σε στείλουν αλλού για κάποιο διάστημα, να χαλαρώσουν τα πράγματα”, γιατί σε τέτοιους έντονους χωρισμούς χρειάζεται απόσταση» κατέληξε ο ψυχολόγος.