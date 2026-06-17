Δράμα: «Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση» – Τα συγκινητικά λόγια της αδελφής της Αντιγόνης – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αντιγόνη είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας σε μία μακρά λίστα θανάτων στη χώρα μας. Η αστυνομικός δολοφονήθηκε στη Δράμα από τον επίσης ένστολο της ΔΙΑΣ και εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος μετά αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του πιστόλι.

Τα λόγια της αδελφής του θύματος μετά την κηδεία της συγκλονίζουν. «Σήμερα εκτός από την αδελφή μου θρηνούμε και όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο. Η ζωή μου έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτό το τέλος» ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία» πρόσθεσε.

«Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδελφή μου επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη. Στη μνήμη της αδελφής μου και όλων των θυμάτων να ενεργοποιηθούμε και μνα σταθούμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη» κατέληξε η αδελφή της 45χρονης Αντιγόνης.