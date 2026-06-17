Δράμα: «Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση» – Τα συγκινητικά λόγια της αδελφής της Αντιγόνης – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αντιγόνη, αστυνομικός στη Δράμα, δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, επίσης ένστολο, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η αδελφή του θύματος μίλησε μετά την κηδεία, τονίζοντας ότι η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση αλλά ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία

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Κοινωνία

Δράμα, γυναικοκτονία, 45χρονη, Αντιγόνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αντιγόνη, αστυνομικός στη Δράμα, είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας, δολοφονημένη από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
  • Μετά την κηδεία, η αδελφή της μίλησε, δηλώνοντας: «Σήμερα εκτός από την αδελφή μου θρηνούμε και όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο.»
  • Τόνισε πως «η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία.»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Αντιγόνη είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας σε μία μακρά λίστα θανάτων στη χώρα μας. Η αστυνομικός δολοφονήθηκε στη Δράμα από τον επίσης ένστολο της ΔΙΑΣ και εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος μετά αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του πιστόλι.

Τα λόγια της αδελφής του θύματος μετά την κηδεία της συγκλονίζουν. «Σήμερα εκτός από την αδελφή μου θρηνούμε και όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο. Η ζωή μου έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτό το τέλος» ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία» πρόσθεσε.

«Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδελφή μου επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη. Στη μνήμη της αδελφής μου και όλων των θυμάτων να ενεργοποιηθούμε και μνα σταθούμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη» κατέληξε η αδελφή της 45χρονης Αντιγόνης.

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