Χαμός στο Δημαρχείο Ρεθύμνου: Άνδρας αναποδογύρισε έπιπλα και φώναζε εξαγριωμένος – ΦΩΤΟ

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Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, όταν ένας άνδρας εισήλθε στο κτίριο και προκάλεσε ένταση, φωνάζοντας και αναποδογυρίζοντας αντικείμενα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, με τους παρευρισκόμενους να αιφνιδιάζονται από τη συμπεριφορά του άνδρα. Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ή άλλο περιστατικό που να έθεσε σε κίνδυνο εργαζόμενους ή πολίτες.

Ο δήμαρχος Ρεθύμνου δεν βρισκόταν στο Δημαρχείο την ώρα του συμβάντος, καθώς είχε μεταβεί στην Αθήνα..

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο επεισόδιο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση ενδέχεται να σχετίζεται με ζήτημα αφισοκόλλησης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες από τις αρμόδιες αρχές.

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Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ρεθύμνης κάνει λόγο για «πρωτοφανή και απρόκλητη επίθεση» από δημότη, ο οποίος, όπως αναφέρεται, εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο γραφείο του δημάρχου και προκάλεσε σημαντικές φθορές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, εκτοξεύοντας απειλές και χυδαίες εκφράσεις.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, πριν μπει στο γραφείο του δημάρχου, ο άνδρας είχε προκαλέσει ζημιές και στην είσοδο του Δημαρχείου, όπου αναποδογύρισε και πέταξε στον δρόμο σταντ με αφίσες πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ο Δήμος Ρεθύμνης επισημαίνει ότι ο δήμαρχος απουσίαζε στην Αθήνα, καθώς συμμετείχε ως ομιλητής στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με θέμα τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο Δημαρχείο μετέβησαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνου Χρήστος Παπαδάκης, καθώς και αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο και έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο Δήμος Ρεθύμνης υπέβαλε μήνυση σε βάρος του για διατάραξη της λειτουργίας του, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και φθορά δημόσιας περιουσίας, ζητώντας την τιμωρία του και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Πρωτοφανής και απρόκλητη επίθεση σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Ρεθύμνης από δημότη που εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο Γραφείο του Δημάρχου Γιώργη Χ. Μαρινάκη, ο οποίος βρίσκεται για υπηρεσιακούς λόγους στην Αθήνα.

Ο μαινόμενος δράστης προκάλεσε σημαντικές φθορές σε έπιπλα και γυάλινα αντικείμενα, αρθρώνοντας απειλές και χυδαίες εκφράσεις.

Προηγουμένως ο δράστης είχε προκαλέσει ζημιές στην είσοδο του Δημαρχείου, όπου αναποδογύρισε και πέταξε στο δρόμο τα σταντ με τις αφίσες πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης απουσιάζει στην Αθήνα συμμετέχοντας ως ομιλητής στη σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο Δημαρχείο μετέβησαν άμεσα ο Αστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνου Χρήστος Παπαδάκης και άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου που πραγματοποίησαν αυτοψία στον λεηλατημένο χώρο και έλαβαν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Λίγα λεπτά αργότερα ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο της Αυτόφωρης Διαδικασίας και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο Δήμος Ρεθύμνης υπέβαλε μήνυση εναντίον του για διατάραξη της λειτουργίας του και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και δημόσιας περιουσίας, αιτούμενος την παραδειγματική τιμωρία του και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε».