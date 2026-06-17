Ζάκυνθος: Σε κώμα 19χρονος Βρετανός τουρίστας έπειτα από τροχαίο με γουρούνα – Η δραματική έκκληση της μητέρας του

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Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένας 19χρονος Βρετανός τουρίστας, έπειτα από ένα σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Ζάκυνθο.

Η οικογένειά του δίνει τώρα μια δραματική μάχη με τον χρόνο, καθώς ο 19χρονος, ονόματι Λούις Μπένσον σύμφωνα με τα βρετανικα ΜΜΕ, ταξίδεψε στην Ελλάδα χωρίς ταξιδιωτική ασφάλιση, με αποτέλεσμα οι συγγενείς του να απευθύνουν έκκληση για οικονομική βοήθεια προκειμένου να καλυφθούν τα δυσβάσταχτα έξοδα.

Το ατύχημα και η αερομεταφορά στην Αθήνα

Σύμφωνα με τη μητέρα του, Ιρίνα Ολίντα Ολεξέβιτς, ο 19χρονος είχε ταξιδέψει στη Ζάκυνθο με τους φίλους του, σε αυτό που ήταν το πρώτο του ταξίδι χωρίς την οικογένειά του, όταν σημειώθηκε το τροχαίο.

Ο Λούις Μπένσον ενεπλάκη σε «σοβαρό ατύχημα» και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «με εγκεφαλική αιμορραγία».

Η απαρηγόρητη μητέρα του, εξήγησε ότι ο γιος της τέθηκε σε τεχνητό κώμα και, σε ενημέρωση που κοινοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου, η Ολίντα αποκάλυψε ότι ο Λούις μεταφέρθηκε στην Αθήνα.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 13 Ιουνίου, η ίδια έφτασε στην πρωτεύουσα.

Μέχρι χθες, η κατάσταση του Λούις παρέμενε κρίσιμη αλλά σταθερή. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα GoFundMe, η μητέρα του έγραψε: «Έχει άλλη μία αξονική τομογραφία αύριο και αναζητούν βελτίωση ώστε να μπορέσουν να τον ξυπνήσουν. Κούνησε το κεφάλι του απόψε όταν του μιλήσαμε».

Η δραματική έκκληση και οι στιγμές αγωνίας

Η Ολίντα Ολεξέβιτς, αποκαλύπτοντας ότι δεν ο γιος της δεν είχε ταξιδιωτική ασφάλιση, ξεκίνησε μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, περιγράφοντας την προσωπική της τραγωδία και ζητώντας βοήθεια για να καλύψει τα έξοδα, αλλά και για να μπορέσει ο πατέρας του Λούις να ταξιδέψει στην Ελλάδα, καθώς η ίδια έπρεπε αρχικά να μείνει πίσω για να φροντίσει τον άλλον της γιο.

«Αυτό είναι μακράν το πιο τραγικό σύνολο περιστάσεων και ικετεύω για βοήθεια, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή είναι», σημείωσε.

Η ίδια μοιράστηκε στις 13 Ιουνίου μια σπαρακτική ενημέρωση, αφότου μίλησε με τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του γιου της.

«Ο Λούις υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα. Είναι υπό ισχυρή νάρκωση. Θα τον διατηρήσουν σε σταθερή κατάσταση και υπό νάρκωση για τις επόμενες μέρες και μετά θα τον ξυπνήσουν σταδιακά για να δουν αν ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα και αν κινείται, μιλάει, καταλαβαίνει. Προς το παρόν δεν μπορούν να πουν τίποτα περισσότερο από αυτό», έγραψε στην πλατφόρμα GoFundMe.

«Μου επέτρεψαν να τον δω μόνο για λίγα λεπτά, καθώς οι επισκέψεις είναι αυστηρά περιορισμένες και δεν γίνονται καθημερινά, επειδή πρέπει να διατηρούν το περιβάλλον αποστειρωμένο», πρόσθεσε.

Μέχρι την Τετάρτη, οι υποστηρικτές που συσπειρώθηκαν γύρω από την οικογένεια σε αυτή τη δοκιμασία είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν το ποσό των 30.903 λιρών (περίπου 35.000 ευρώ) , με τελικό στόχο τις 45.000 λίρες (52 χιλιάδες ευρώ).

Νοσηλεύεται στο «Αττικόν»

Όπως αναφέρει το imerazante.gr το τροχαίο σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής (11 – 12 Ιουνίου), όταν ος Βρετανός τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε σε τετράτροχη μοτοσικλέτα (γουρούνα).

Λόγω των βαρύτατων κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, η αεροδιακομιδή του από το νησί κρίθηκε κατεπείγουσα και πραγματοποιήθηκε στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 9 το πρωί, εισήχθη στο χειρουργείο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».