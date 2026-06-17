Θεσσαλονίκη: Διάκονος συνελήφθη για επίθεση στην πεθερά του μπροστά στην ανήλικη κόρη του – Η καταγγελία και το αυτόφωρο

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή έναν κληρικό, ο οποίος καταγγέλλεται ότι επιτέθηκε στην πεθερά του και μάλιστα μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης του, απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η 65χρονη πεθερά, το επεισόδιο έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (16/6), μπροστά στην 8χρονη εγγονής της, σε περιοχή στα ανατολικά του νομού.

Όπως κατήγγειλε η πεθερά, ο γαμπρός της τής επιτέθηκε για να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το οποίο ανήκει στην κόρη της. Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι την έπιασε από το δεξί χέρι και τον αριστερό ώμο, σπρώχνοντάς την προς τα κάτω. Κατά την ίδια, το επεισόδιο συνέβη μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης του, η οποία έβαλε τα κλάματα.

Μετά την καταγγελία της 65χρονης, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 34χρονο διάκονο, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του ΑΤ Χαριλάου – Αναλήψεως.