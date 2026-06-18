Καλιφόρνια: Μυστήριο με τον θάνατο της κόρης του οσκαρικού σκηνοθέτη Γουίλιαμ Γουάιλερ – Εντοπίστηκε νεκρή με τον σύζυγό της σε αυτοκίνητο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο της 84χρονης Τζούντιθ Σέλντον -κόρη του θρυλικού, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Γουίλιαμ Γουάιλερ- και του 86χρονου συζύγου της, Γουάιλι, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί το βράδυ της Δευτέρας μέσα στο αυτοκίνητό τους, το οποίο βρισκόταν σε λειτουργία στην άκρη ενός αυτοκινητοδρόμου.

Η Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια διεξάγει έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, εξετάζοντας αν ο θάνατος του ηλικιωμένου ζευγαριού οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή στις ακραίες συνθήκες καύσωνα που επικρατούσαν στην περιοχή.

Ο εντοπισμός και το μυστήριο

Το ζευγάρι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το βράδυ της Δευτέρας μέσα σε ένα κόκκινο Jeep Compass, το οποίο ήταν σταματημένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου Interstate 5, κοντά στην πόλη Ρέντινγκ, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια (CHP).

Παρά τις προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών από το ιατρικό προσωπικό, και οι δύο ανακηρύχθηκαν νεκροί στο σημείο.

Η Τζούντιθ βρισκόταν στο κάθισμα του οδηγού, ενώ ο Γουάιλι Σέλντον στη θέση του συνοδηγού, με τη μηχανή του οχήματος να παραμένει αναμμένη.

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια του θανάτου, αν και η εφημερίδα San Francisco Chronicle ανέφερε ότι το περιστατικό σχετίζεται με ιατρικούς λόγους.

Παράλληλα, υπάρχουν εικασίες ότι ο θάνατός τους ενδέχεται να οφείλεται στις ακραίες συνθήκες καύσωνα που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα στην περιοχή, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38°C.

Ωστόσο, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει αν οι υψηλές θερμοκρασίες διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο.

Η προσφορά τους στις τέχνες και το σοκ της κοινότητας

Το ζευγάρι έδινε σταθερά το «παρών» σε μεγάλα καλλιτεχνικά δρώμενα του Σαν Φρανσίσκο τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων του οργανισμού San Francisco Performances το 2016 και το 2022, με την Τζούντιθ να διατελεί μάλιστα συνδιοργανώτρια του γκαλά για την 43η σεζόν του θεσμού.

Η 84χρονη ήταν επίσης πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο, ενός οργανισμού που στοχεύει στη διάσωση και διατήρηση του βωβού σινεμά.

Judy Wyler Sheldon, daughter of Oscar-winning director William Wyler, and her husband were remembered as longtime supporters of the San Francisco Silent Film Festival. https://t.co/M8v5AQWosQ — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) June 17, 2026



Μέλη της συγκεκριμένης κοινότητας επεσήμαναν ότι η Σέλντον ήταν βαθιά συνδεδεμένη με τον χώρο, ενώ συνήθιζε να φιλοξενεί τα πάρτι υποδοχής του φεστιβάλ στο σπίτι της στην πόλη.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτά τα νέα», δήλωσε στην εφημερίδα Chronicle η Ανίτα Μόνγκα, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο.

«Η Τζούντι και ο Γουάιλι ήταν πολύ αγαπητοί σε εμάς, υποστηρικτικοί και μια θετική παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις μας».

Η βαριά κληρονομιά

Η Τζούντιθ Σέλντον είχε και η ίδια κάποια περάσματα από την οθόνη κατά τη δεκαετία του 1950, συμμετέχοντας σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές εκείνης της περιόδου.

Ωστόσο, το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ λόγω του πατέρα της.

Judy Wyler Sheldon, daughter of Oscar-winning director William Wyler, and her husband were remembered as longtime supporters of the San Francisco Silent Film Festival. https://t.co/EFTzT6LI15 — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) June 17, 2026



Ο Γουίλιαμ Γουάιλερ ήταν ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου, έχοντας κερδίσει βραβεία Όσκαρ για εμβληματικές ταινίες όπως το «Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας» (The Best Years Of Our Lives) και ο «Ανεμοδαρμένα Ύψη» (Wuthering Heights).

Μέχρι σήμερα, ο Γουάιλερ διατηρεί το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων για το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας στην ιστορία του θεσμού.