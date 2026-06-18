Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων «τρομοκρατεί» τους κατοίκους στην Πυλαία- «Δεν κυκλοφορούμε»

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Αγέλη σκύλων, περί τα 20 σκυλιά, κυκλοφορεί στις περιοχές της Πυλαίας, Τούμπας και Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη (στο ρέμα Τούμπας), προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Η αγέλη κινείται βραδινές ώρες και οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν, καθώς έχουν σημειωθεί περιστατικά με τους σκύλους να κυνηγούν και να επιτίθενται σε περαστικούς.

Οι κάτοικοι δηλώνουν αγανακτισμένοι, ενώ στο παρελθόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε έρθει σε συνεννόηση με τον Δήμο Καλαμαριάς και τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη για να προσπαθήσουν να «σπάσουν» την αγέλη, να γίνουν κάποιες στειρώσεις, και να απομακρυνθούν, αλλά τα σκυλιά επιστρέφουν ξανά στην περιοχή.

Οι κάτοικοι συγκεντρώνουν υπογραφές με στόχο να ζητήσουν τη λήψη άμεσων μέτρων, για την ασφάλεια τους.

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