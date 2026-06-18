Χριστίνα Μπόμπα: «Ο Σάκης δεν κάνει ζήλιες για το τι θα φορέσω, αντιθέτως»

Η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε στη σχέση της με τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη, αποκαλύπτοντας ότι δεν υπάρχει ζήλια σχετικά με τις στιλιστικές της επιλογές, καθώς εκείνος την ενθαρρύνει. Επιπλέον, δήλωσε πως δεν ασχολείται πλέον με τα αρνητικά σχόλια στα social media, διατηρώντας την ηρεμία της και κάνοντας αυτά που αγαπά.

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Lifestyle

Χριστίνα Μπόμπα
Φωτογραφία: Instagram/chrismpo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη, τονίζοντας ότι «ο Σάκης δεν είναι από τους άνδρες που θα κάνουν ζήλιες και θα μου πουν να μη φορέσω κάτι γιατί είναι προκλητικό. Αντιθέτως».
  • Όσον αφορά τα αρνητικά σχόλια, η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα αρνητικά σχόλια πλέον δεν τα κοιτάω. Δεν τα κοιτάω, δεν ασχολούμαι πλέον».
  • Μετά από πολλά χρόνια στα media, η Χριστίνα Μπόμπα τόνισε: «Είμαι ήρεμη με τον εαυτό μου, κάνω αυτά που αγαπώ».

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Στη σχέση με τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη, αναφέρθηκε σε δηλώσεις της η Χριστίνα Μπόμπα, αποκαλύπτοντας πως δεν υπάρχει ζήλια ανάμεσά τους σε ό,τι αφορά τις στιλιστικές της επιλογές.

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«Ο Σάκης δεν είναι από τους άνδρες που θα κάνουν ζήλιες και θα μου πουν να μη φορέσω κάτι γιατί είναι προκλητικό. Αντιθέτως. Εγώ του λέω μήπως είναι πολύ κοντό ένα ρούχο και μου λέει, “όχι είναι τέλειο”» είπε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Μπόμπα και συνέχισε λέγοντας:

«Τα αρνητικά σχόλια πλέον δεν τα κοιτάω. Πολλές φορές μου λένε φίλοι και γνωστοί μου τι μου γράψανε και απαντάω ότι δε το έχω δει καν. Δεν τα κοιτάω, δεν ασχολούμαι πλέον. Είμαι και πολλά χρόνια πια στα media και στα social οπότε έχω ακούσει και πολύ καλά και πολύ κακά. Έχω δει ότι όλοι έχουν άποψη. Εγώ είμαι ήρεμη με τον εαυτό μου, κάνω αυτά που αγαπώ»

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