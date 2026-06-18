Κύκλωμα «πειρατικής τηλεόρασης» με 86.000 συνδρομητές: Τα μέλη του έκαναν ξέπλυμα με κρυπτονομίσματα και επενδύσεις σε ακίνητα και πολυτελή οχήματα

Σημαντικό πλήγμα επέφερε στο οργανωμένο κύκλωμα συνδρομητικής τηλεόρασης η ΕΛΑΣ, η οποία εξάρθρωσε την ομάδα παρανόμων που φέρονται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στην Κρήτη, έχοντας ωστόσο αναπτύξει δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν από την παράνομη συνδρομητική τηλεόραση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7.000.000 ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως συνελήφθησαν επτά ημεδαποί, άνδρες και γυναίκα, ηλικίας 63, 40, 73, 39, 31, 42 και 36 ετών, ενώ επιπλέον κατηγορούνται πέντε συνεργοί τους, ως μέλη της οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες της παράνομης παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ξέπλυμα χρήματος μέσω επενδύσεων

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης παρείχαν παράνομα πρόσβαση σε συνδρομητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω ειδικού λογισμικού και αποκωδικοποιητών, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη. Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή να χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα χρήματος μέσω επενδύσεων σε ακίνητα μεγάλης αξίας και πολυτελή οχήματα.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται ακίνητα στην Αττική, καθώς και μεγάλη έκταση στην περιοχή του Αγρινίου, τα οποία εξετάζεται αν αποκτήθηκαν με κεφάλαια προερχόμενα από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Η παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικού περιεχομένου προκαλεί σημαντική οικονομική ζημιά στις εταιρείες που επενδύουν σε τηλεοπτικές παραγωγές, αθλητικά δικαιώματα και τεχνολογικές υποδομές.

Έρευνες σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο

Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης που εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος εμφάνιζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης, καθώς τα μέλη της είχαν αναλάβει διακριτούς ρόλους, όπως η τεχνική διαχείριση της υποδομής, η τροφοδότηση και επικαιροποίηση του διαθέσιμου περιεχομένου, η διαχείριση των συνδρομητών, καθώς και η παροχή συνεχούς τεχνικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της υπηρεσίας.

Η πρόσβαση των χρηστών στις παράνομα παρεχόμενες υπηρεσίες επιτυγχανόταν είτε μέσω ειδικά διαμορφωμένων συσκευών αποκωδικοποίησης που προμηθεύονταν από τα μέλη της οργάνωσης είτε μέσω εγκατάστασης εξειδικευμένων εφαρμογών σε «έξυπνες» τηλεοράσεις και άλλες συμβατές συσκευές. Για τον σκοπό αυτό παρέχονταν στους συνδρομητές ειδικοί σύνδεσμοι ενεργοποίησης και τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν και την παραμετροποίηση του εξοπλισμού.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι, η εγκληματική οργάνωση αξιοποιούσε πολυεθνική τεχνολογική υποδομή και παρείχε υπηρεσίες σε πελάτες εγκατεστημένους σε πλήθος χωρών, γεγονός που καταδεικνύει τον διεθνή χαρακτήρα της δραστηριότητάς της.

Η λειτουργία της στηριζόταν σε ένα εκτεταμένο δίκτυο τεχνολογικών μέσων και υπηρεσιών, το οποίο εξασφάλιζε τη συνεχή παροχή παράνομου περιεχομένου και τη διατήρηση της επιχειρησιακής της ικανότητας ακόμη και σε περιπτώσεις αποκλεισμών ή τεχνικών παρεμβάσεων. Μάλιστα, για να πετύχουν την αδιάλειπτη ροή των «υπηρεσιών» που παρείχαν, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατέβαλαν ποσό άνω των 280.000 ευρώ για πληρωμές σε υλικοτεχνική υποδομή.

Παράλληλα, με την παράνομη διάθεση συνδρομητικών υπηρεσιών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αναπτύξει μηχανισμό διαχείρισης και διακίνησης των εσόδων που προέρχονταν από την εγκληματική τους δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους και τη δυσχέρανση του οικονομικού τους εντοπισμού από τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως προέκυψε από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων, χρησιμοποιούσαν πλήθος τραπεζικών λογαριασμών και μέσων πληρωμής τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, διοχετεύοντας χρηματικά ποσά μέσω διαδοχικών συναλλαγών σε διαφορετικές χώρες. Επιπλέον, αξιοποιούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, ψηφιακά πορτοφόλια, προπληρωμένα μέσα συναλλαγών και λοιπές εναλλακτικές μεθόδους μεταφοράς κεφαλαίων, ενώ μέρος των πληρωμών πραγματοποιούνταν απευθείας σε μετρητά από τους συνδρομητές των παράνομων υπηρεσιών.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι, χρηματικά ποσά που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών δαπανών, την πραγματοποίηση ταξιδιών, τη διαβίωση υψηλού κόστους, καθώς και για την απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας. Με τον τρόπο αυτό επιχειρούνταν η ενσωμάτωση των παράνομων εσόδων στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και η απόκρυψη της πραγματικής προέλευσής τους.

Η συνολική οργάνωση, η εξειδίκευση των ρόλων των μελών, η διάρκεια δράσης, η τεχνολογική υποδομή που είχε αναπτυχθεί, το εύρος του πελατολογίου και η σημαντική οικονομική ωφέλεια που προέκυπτε από την παράνομη εκμετάλλευση προστατευόμενου περιεχομένου καταδεικνύουν τη συστηματική, επαγγελματική και διαρκή δράση της οργάνωσης στον τομέα της διαδικτυακής πειρατείας οπτικοακουστικού περιεχομένου.