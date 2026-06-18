Τραμπ: Έξαλλος με όσους τον κατηγορούν για «ήπια στάση» έναντι του Ιράν – «Ανόητοι, ζηλιάρηδες ή χαζοί»

Με μια άκρως επιθετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον όσων τον κατηγορούν για ήπια στάση απέναντι στην Τεχεράνη μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, επιστρατεύοντας την πορεία των οικονομικών δεικτών ως απάντηση στις επικρίσεις.

«Αυτοί οι ανόητοι, που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν, την ίδια ώρα που το χρηματιστήριο μόλις κατέγραψε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου “κατρακυλούν” προς τα κάτω, είναι είτε ζηλιάρηδες, κακοί άνθρωποι, είτε χαζοί. Κάντε την Αμερική μεγάλη ξανά!», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.