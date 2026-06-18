Δημήτρης Λιγνάδης: Απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης για διορισμό πραγματογνώμονα – Στις 2 Ιουλίου συνεχίζεται η δίκη

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη για διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου ή ψυχιάτρου για τους τρεις παθόντες στην υπόθεση. Η δίκη, στην οποία ο καλλιτέχνης κρίνεται σε δεύτερο βαθμό για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων, διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 2 Ιουλίου.

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Λιγνάδης
Φωτογραφία αρχείου: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απορρίφθηκε από το δικαστήριο το αίτημα της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη για διορισμό πραγματογνώμονα για τους ευάλωτους μάρτυρες.
  • Η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 2 Ιουλίου, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσουν οι καταθέσεις των παθόντων.
  • Ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη 12 ετών για βιασμούς δύο 17χρονων, ενώ σε δεύτερο βαθμό κρίνεται και για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου.

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Για τις 2 Ιουλίου διακόπηκε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη που κρίνεται σε δεύτερο βαθμό για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων.

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Το δικαστήριο ανακοίνωσε σήμερα ότι απορρίπτει το αίτημα της υπεράσπισης του καλλιτέχνη που ζήτησε να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την εξέταση ευάλωτων μαρτύρων, με διορισμό πραγματογνωμόνα ψυχολόγου ή ψυχιάτρου κλπ, στους τρεις παθόντες στην υπόθεση και την τήρηση της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται.

Η πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας ήταν να γίνει δεκτό το αίτημα και να αναβληθεί η δίκη ώστε να υπάρχει ο χρόνος για την εφαρμογή όσων προβλέπονται για τους ευάλωτους μάρτυρες.

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Μετά την ανακοίνωση της απόρριψης του αιτήματος σήμερα, το δικαστήριο διέκοψε την συνεδρίαση του κι έτσι η δίκη θα συνεχιστεί στις 2 Ιουλίου οπότε και αναμένεται να ξεκινήσουν οι καταθέσεις των παθόντων.

Ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή, για βιασμούς δύο 17χρονων, το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο.

Στην δίκη ενώπιον του ΜΟΕ ο Δημήτρης Λιγνάδης θα κριθεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου, υπόθεση για την οποία αθωώθηκε κατά πλειοψηφία από το ΜΟΔ.

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