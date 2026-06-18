Μετρό: Ελεγκτής ζητούσε 20 ευρώ για να μην επιβάλει πρόστιμο στους επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο

Φάμπρικα είχε στήσει ένας ελεγκτής στο μετρό, καθώς όταν εντόπιζε επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο τους ζητούσε να του δώσουν 20 ευρώ, αντί για το πρόστιμο των 100 ευρώ που ισχύει.

Τον συγκεκριμένο ελεγκτή της ΣΤΑΣΥ κατήγγειλε επιβάτης, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός. Φαίνεται πώς το είχε κάνει σύστημα. Όταν έβρισκε κάποιον χωρίς εισιτήριο τον απομάκρυνε διακριτικά από τους υπόλοιπους ελεγκτές και του ζητούσε 20 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δράση του έχει καταγραφεί κι από κάμερες. Ο εκπρόσωπος τη ΣΤΑΣΥ Σπύρος Ρεβύθης που μίλησε στο κανάλι ανέφερε σχετικά:

«Σαν εργαζόμενοι θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας, είναι κατάπτυστο αυτό το πράγμα που έχει καταγγελθεί. Είμαστε απλοί εργαζόμενοι και καμία σχέση δεν έχουμε με τέτοια στοιχεία. Δουλεύουμε τίμια και ευσυνείδητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις καταγγελίες και όπως το είπατε, απομόνωνε τους επιβάτες, μόνος του τελείως, και τους ζητούσε κάποιο αντίτιμο για να μην τους γράψει. Αυτός ο εργαζόμενος απομακρύνθηκε από την υπηρεσία και τον κάνανε θυρωρό και μετά από μερικούς μήνες τον αναβάθμισαν και τον έκαναν σταθμάρχη. Προέρχεται από γραφείο πολιτικού ευρωβουλευτή. Προφανώς κάποια παρέμβαση υπήρχε. Με το που ενημερώθηκα το έψαξα κι εγώ, υπάρχουν πολλές καταγραφές από πολλές κάμερες. Με διαφορετικές ημερομηνίες και διαφορετικές ώρες. Οι εργαζόμενοι είμαστε στα κάγκελα. Μας έχει διασύρει, μας έχει ξεφτιλίσει άδικα».