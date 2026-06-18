Ελβετία: Κανονικά την Παρασκευή οι πρώτες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για την εφαρμογή της συμφωνίας

Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι το προγραμματισμένο διπλωματικό ραντεβού μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για την εφαρμογή της εκεχειρίας, παραμένει σε ισχύ την Παρασκευή στο Μπούργκενστοκ. Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές, μαζί με τους διαμεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ, θα συναντηθούν για αρχικές διαπραγματεύσεις, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την ατζέντα ή τη διάρκειά τους.

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Διεθνή Νέα

ΗΠΑ Ιράν συνομιλίες Ελβετία
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι το προγραμματισμένο διπλωματικό ραντεβού μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για την εφαρμογή της εκεχειρίας, παραμένει σε ισχύ.
  • Το ορεινό θέρετρο του Μπούργκενστοκ αναμένεται να μπει την Παρασκευή στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, καθώς εκεί θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες διερευνητικές επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τη συμμετοχή των διεθνών διαμεσολαβητών.
  • Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε το τοπίο την Πέμπτη, αναφέροντας ότι «το σχέδιο παραμένει να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ οι ΗΠΑ και το Ιράν, μαζί με τους διαμεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ». Καμία περαιτέρω πληροφορία δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες.

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Παρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις έτρεξαν με καταιγιστικούς ρυθμούς στις Βερσαλλίες, η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι το προγραμματισμένο διπλωματικό ραντεβού μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για την εφαρμογή της εκεχειρίας, παραμένει σε ισχύ.

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Το ορεινό θέρετρο του Μπούργκενστοκ αναμένεται να μπει την Παρασκευή στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, καθώς εκεί θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες διερευνητικές επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τη συμμετοχή των διεθνών διαμεσολαβητών.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του την Πέμπτη, το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε το τοπίο.

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«Με τα τωρινά δεδομένα, το σχέδιο παραμένει να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ οι ΗΠΑ και το Ιράν, μαζί με τους διαμεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ καθώς και άλλες εμπλεκόμενες χώρες, για τις αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το ελβετικό ΥΠΕΞ επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά την ακριβή ατζέντα και τη διάρκεια των επαφών, προσθέτοντας στην ίδια ανακοίνωση: «Καμία περαιτέρω πληροφορία δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες αυτής της συνάντησης».

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