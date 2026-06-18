Πειραιάς: Ηλικιωμένος επιτέθηκε σε δύο αδέλφια με… τρίαινα για μία θέση στάθμευσης – ΦΩΤΟ

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου ένας 77χρονος επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο αδέρφια, ηλικίας 44 και 38 ετών, για μία θέση στάθμευσης. Η ΕΛΑΣ συνέλαβε τον ηλικιωμένο, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον ν. Περί Όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

περιπολικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου ένας 77χρονος επιχείρησε να επιτεθεί με τρίαινα σε δύο άνδρες για μία θέση στάθμευσης.
  • Στην οδό Μπιζανίου, ο ηλικιωμένος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με δύο αδέρφια, απειλώντας τους με την τρίαινα μπροστά σε περίοικους.
  • Η ΕΛΑΣ έφτασε στο σημείο, ακινητοποίησε τον 77χρονο και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένα περιστατικό που δεν χωράει ανθρώπινος νους, έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) στον Πειραιά, όπου ένας 77χρονος πήγε να επιτεθεί έχοντας ως όπλο μία τρίαινα σε δύο άλλους άνδρες για μία θέση στάθμευσης.

Όλα συνέβησαν στην οδό Μπιζανίου, όταν με αφορμή τη θέση στάθμευσης ο ηλικιωμένος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τα δύο αδέλφια. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος, ηλικίας 44 ετών, διαμένει στην πολυκατοικία έξω από την οποία συνέβη η πρωτοφανής επίθεση, με τον 77χρονο να αρπάζει μία τρίαινα και να απειλεί τον 44χρονο και τον 38χρονο, μπροστά στα μάτια περιοίκων.

Επί τόπου έφτασε η ΕΛΑΣ, ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, όπου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον ν. Περί Όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ