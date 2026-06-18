Πειραιάς: Ηλικιωμένος επιτέθηκε σε δύο αδέλφια με… τρίαινα για μία θέση στάθμευσης – ΦΩΤΟ

Ένα περιστατικό που δεν χωράει ανθρώπινος νους, έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) στον Πειραιά, όπου ένας 77χρονος πήγε να επιτεθεί έχοντας ως όπλο μία τρίαινα σε δύο άλλους άνδρες για μία θέση στάθμευσης.

Όλα συνέβησαν στην οδό Μπιζανίου, όταν με αφορμή τη θέση στάθμευσης ο ηλικιωμένος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τα δύο αδέλφια. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος, ηλικίας 44 ετών, διαμένει στην πολυκατοικία έξω από την οποία συνέβη η πρωτοφανής επίθεση, με τον 77χρονο να αρπάζει μία τρίαινα και να απειλεί τον 44χρονο και τον 38χρονο, μπροστά στα μάτια περιοίκων.

Επί τόπου έφτασε η ΕΛΑΣ, ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, όπου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον ν. Περί Όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.