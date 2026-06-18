Άννα Κέπνερ: Στη φυλακή ο 16χρονος που κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία της αδελφής του σε κρουαζιέρα – «Δεν θα βλάψει κανέναν άλλον»

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Ανακούφιση και δικαίωση αισθάνεται η οικογένεια της 18χρονης Άννα Κέπνερ, μετά την απόφαση των αμερικανικών δικαστικών αρχών να άρουν την προφυλάκιση υπό όρους του 16χρονου ετεροθαλούς αδελφού της, ο οποίος κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία της.

Ο ανήλικος, που θα δικαστεί ως ενήλικας για το έγκλημα που διέπραξε κατά τη διάρκεια οικογενειακής κρουαζιέρας, οδηγήθηκε τελικά στη φυλακή, με τους συγγενείς της άτυχης μαζορέτας να δηλώνουν ότι πλέον «βρίσκουν την ειρήνη τους» εν αναμονή της δίκης.

Η δικαστική απόφαση και η ανακούφιση

Οι οικείοι της αδικοχαμένης κοπέλας εξέφρασαν την ανακούφισή τους για το γεγονός ότι ο 16χρονος Τίμοθι Χάντσον «δεν θα είναι σε θέση να βλάψει κανέναν άλλον», μετά την απόφαση δικαστή της Φλόριντα στις 15 Ιουνίου να ανακαλέσει την αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους που του είχε χορηγηθεί πριν από τη δίκη.

Στην έγγραφη εντολή του, ο ομοσπονδιακός δικαστής Έντουιν Τζ. Τόρες υπογράμμισε ότι τα στοιχεία εναντίον του Χάντσον δείχνουν έναν τόσο σοβαρό βαθμό επικινδυνότητας, τον οποίο κανένα σύστημα παρακολούθησης ή απαγόρευση κυκλοφορίας δεν θα μπορούσε να περιορίσει.

Σε δήλωσή της προς το δίκτυο ABC News, η οικογένεια Κέπνερ ανέφερε: «Ήταν επώδυνο για την οικογένειά μας να γνωρίζει ότι ήταν ελεύθερος για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Είμαστε πλέον σε ειρήνη, γνωρίζοντας ότι δεν θα είναι σε θέση να βλάψει κανέναν άλλον ενώ περιμένει τη δίκη».

Τραγωδία σε κρουαζιέρα

Ο Χάντσον διώκεται ως ενήλικας και είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του φόνου και της σεξουαλικής κακοποίησης, μετά τον θάνατο της Κέπνερ από ασφυξία τον Νοέμβριο του 2025, πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Carnival Cruise.

Η κρουαζιέρα προοριζόταν να είναι ένα ταξίδι αναψυχής για την οικογένεια, η οποία είχε κανονίσει η Κέπνερ και ο Χάντσον να μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο.

Μετά την τραγωδία, η οικογένεια διασπάστηκε δημόσια, όταν η θετή γιαγιά του Χάντσον επέκρινε ανοιχτά την απόφαση των γονιών για τη διευθέτηση των δωματίων, χαρακτηρίζοντάς την «συνταγή για καταστροφή».

Η πορεία της δικαστικής έρευνας

Ο Χάντσον είχε συλληφθεί αρχικά στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026 αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που παρέμεναν σφραγισμένες λόγω του νεαρού της ηλικίας του.

Ωστόσο, στις 10 Μαρτίου 2026, ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων του άσκησε δίωξη ως ενήλικα για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και βαριά σεξουαλική κακοποίηση.

Η υπόθεση μεταφέρθηκε επίσημα σε δικαστήριο ενηλίκων στα μέσα Απριλίου, και τελικά, στις 15 Ιουνίου 2026, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τη φυλάκιση του Χάντσον, ανακαλώντας την προδικαστική του απελευθέρωση.

Μια θλιβερή σύμπτωση

Η οικογένεια της 18χρονης, σημείωσε ότι η απόφαση για τη φυλάκιση του 16χρονου Χάντσον εκδόθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την ημέρα που η αδικοχαμένη κοπέλα θα έκλεινε τα 19 της χρόνια.

«Αν και τα γενέθλια δεν είναι ποτέ τα ίδια χωρίς εκείνη, συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη της και να αγκαλιάζουμε την αγάπη και τη χαρά που έφερε στη ζωή μας», έγραψε η οικογένεια.

Η δήλωσή τους κατέληγε αναφέροντας ότι «παραμένουν αισιόδοξοι για μια γρήγορη ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και για την απόδοση δικαιοσύνης».