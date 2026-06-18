Φλόριντα: Στη φυλακή ο γνωστός ηθοποιός της ταινίας «Elf», Φέιζον Λαβ – Το βεβαρημένο παρελθόν του

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Πίσω από τα κάγκελα της φυλακής στη Φλόριντα βρίσκεται ο 58χρονος ηθοποιός και κωμικός Φέιζον Λαβ, γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη χριστουγεννιάτικη ταινία «Elf» στο πλευρό του Γουίλ Φέρελ.

Ο γνώριμος στις Αρχές ηθοποιός, συνελήφθη βάσει εντάλματος για παραβίαση δικαστικής απόφασης, προσθέτοντας ακόμα ένα κεφάλαιο στο βεβαρημένο ιστορικό του με τον νόμο.

Η σύλληψη και η δικαστική διαμάχη

Ο 58χρονος ηθοποιός συνελήφθη την Τρίτη στην κομητεία Χίλσμπορο και είναι αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για περιφρόνηση του δικαστηρίου, σύμφωνα με τα αρχεία της φυλακής που εξέτασε η εφημερίδα New York Post.

Στη φωτογραφία από τη σύλληψή του που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Λαβ εμφανίζεται καταβεβλημένος και ανέκφραστος.



Ο ηθοποιός, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Γκλέντεϊλ της Καλιφόρνια, κατηγορείται σύμφωνα με το δίκτυο TMZ —το οποίο μετέδωσε πρώτο την είδηση— σε σχέση με μια υπόθεση πατρότητας στην οποία εμπλέκεται.

Αυτή τη στιγμή κρατείται χωρίς δικαίωμα εγγύησης στη φυλακή Orient Road στη Τάμπα της Φλόριντα, ενώ εκπρόσωπός του δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για κάποιο σχόλιο.

Το βεβαρημένο παρελθόν

Ο Λαβ, ο οποίος έχει εμφανιστεί επίσης στις ταινίες «The Replacements» και «Couples Retreat», έχει ιστορικό βίαιων επιθέσεων, αναφέρει η New York Post.

‘Elf’ actor Faizon Love wears blank stare in mugshot after he’s busted in Florida https://t.co/8p1PnPjOST pic.twitter.com/7iW8ogXXJY — New York Post (@nypost) June 17, 2026



Το 2017, δήλωσε πως «δεν προβάλλω αντίρρηση» σε μια κατηγορία για πλημμέλημα που αφορούσε την καταγεγραμμένη από κάμερα επίθεση σε παρκαδόρο στο Διεθνές Αεροδρόμιο John Glenn Columbus στο Οχάιο.

Για το περιστατικό αυτό, του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 δολαρίων και ποινή φυλάκισης 180 ημερών με αναστολή.

Επιπλέον, πέρυσι κατηγορήθηκε για κακουργηματική επίθεση, όταν φέρεται να πέταξε ένα μηχάνημα POS στο κεφάλι μιας υπαλλήλου ξενοδοχείου στην Καλιφόρνια, επειδή του ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να του διαθέσει το δωμάτιο που είχε κλείσει.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο κωμικός εξοργίστηκε στο ξενοδοχείο Sheraton Mission Valley στο Σαν Ντιέγκο, τον Αύγουστο του 2024, όταν μια γυναίκα υπάλληλος του εξήγησε ότι το δωμάτιο που είχε κρατήσει μέσω εφαρμογής τρίτων δεν ήταν διαθέσιμο και του πρότεινε να ζητήσει επιστροφή χρημάτων.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο Λαβ ξήλωσε τότε το τερματικό των πιστωτικών καρτών από τη βάση του και το εκσφενδόνισε προς την υπάλληλο, χτυπώντας την στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού της και σπάζοντας τα γυαλιά της.

Η γυναίκα έχει καταθέσει αγωγή εναντίον του, ζητώντας αποζημίωση για τα ιατρικά της έξοδα, καθώς και για τη σωματική και ψυχική οδύνη που υπέστη.