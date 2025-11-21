Κρουαζιέρα του τρόμου: Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία 18χρονης ο 16χρονος ετεροθαλής αδελφός της – «Είχε εμμονή μαζί της»

Για τη δολοφονία της 18χρονης Άννα Κέπνερ, η οποία βρέθηκε νεκρή σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου της Carnival, οι αρχές στρέφονται στον 16χρονο ετεροθαλή αδελφό της ως βασικό ύποπτο.

Ο μικρότερος ετεροθαλής αδελφός της Κέπνερ είχε, σύμφωνα με τον πατέρα του πρώην φίλου της Άννας, «μια εμμονή μαζί της» και την καταδίωκε ασταμάτητα.



Ο Στίβεν Γουέστιν δήλωσε στο Inside Edition ότι η Άννα «φοβόταν για εκείνον γιατί πάντα κουβαλούσε ένα μεγάλο μαχαίρι».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο γιος του, Τζόσουα, που είχε σχέση με την Κέπνερ, μια φορά «είδε τον ετεροθαλή αδελφό της να μπαίνει στο δωμάτιο ενώ εκείνη κοιμόταν και να σκαρφαλώνει πάνω της» κατά τη διάρκεια μιας κλήσης FaceTime.

«Είναι σαν να ήταν ερωτευμένος μαζί της τρελά. Πάντα ήθελε να βγει μαζί της», δήλωσε ο Γουέστιν για τον ετεροθαλή αδελφό της.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο γιος του προσπάθησε να προειδοποιήσει τους γονείς της Άννας, αλλά «Δεν ήθελαν να με πιστέψουν».



Το FBI ανακρίνει τώρα τον 16χρονο, μετά την ανακάλυψη του σώματος της 18χρονης κάτω από το κρεβάτι της, τυλιγμένο με σωσίβια μέσα στην καμπίνα της στις 8 Νοεμβρίου, σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που κατέθεσε η μητρία της, Σόντελ Χάντσον.

Η 18χρονη Άννα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο μαζί με τον πατέρα της, τη μητριά της, τον 14χρονο αδελφό της και τον 16χρονο ετεροθαλή αδελφό της. Το πλοίο επέστρεφε στο Port Miami όταν βρέθηκε το σώμα της.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, αλλά η βιολογική της μητέρα, Χέδερ Κέπνερ, δήλωσε στο Inside Edition ότι δεν της επετράπη να παρευρεθεί λόγω μακροχρόνιων οικογενειακών εντάσεων, προσθέτοντας όμως ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να πει το τελευταίο αντίο.

Η Χέδερ Κέπνερ ανέφερε ότι δεν έβλεπε τακτικά την κόρη της τα τελευταία χρόνια μετά τη μετακόμισή της στην Οκλαχόμα, αλλά ήταν περήφανη για την Άννα, που ονειρευόταν να ενταχθεί στο αμερικανικό Ναυτικό και αργότερα να γίνει αστυνομικός με εκπαιδευμένο σκύλο K-9.



«Ήταν ένα πραγματικά καλό παιδί. Δεν παραπονιόταν ποτέ για πολλά πράγματα. Δεν έκλαιγε πολύ ως μωρό και ως έφηβη ήταν το ίδιο. Πάντα χαρούμενη», είπε στο FOX 35. «Πάντα προσπαθούσε να κάνει όλους να χαμογελούν. Ένα εξαιρετικά χαρούμενο παιδί».