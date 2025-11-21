Αττική: Άνδρας με ακουστικά διασχίζει αμέριμνος τις ράγες ενώ περνάει το τρένο – «Να ξέρεις ότι είσαι τυχερός που ζεις» – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας έχει καταγραφεί σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, να περπατά αμέριμνος και να περνάει τις ράγες στην Αττική, την ώρα που το τρένο πλησίαζε και κόρναρε επανειλημμένα.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε, φαίνεται ο ίδιος να μην έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί, αφού δεν κοίταξε ποτέ πίσω του και συνέχισε την πορεία του.

«Ελπίζω αν τύχει να να δεις αυτό το βίντεο, να ξέρεις ότι είσαι τυχερός που ζεις (φορούσε ακουστικά)».