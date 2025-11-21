Ερντογάν: Λαμβάνουμε μέτρα για τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες – Καταστροφή η υπογεννητικότητα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ερντογάν: Λαμβάνουμε μέτρα για τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες – Καταστροφή η υπογεννητικότητα
Φωτογραφία: Reuters

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ουδετερότητας φύλου και των ΛΟΑΤΚΙ κοινοτήτων, χαρακτηρίζοντάς τες απειλή για την οικογένεια, κατά την ομιλία του στο Συμπόσιο Οικογένειας και Πολιτισμού-Τέχνης στην Άγκυρα.

Κατά την ομιλία του, ο Ερντογάν τόνισε: «Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα κατά επιβολών όπως η ουδετερότητα του φύλου και αποκλινουσών κινημάτων όπως το ΛΟΑΤΚΙ, και δεν υποχωρούμε ποτέ σε καμία παραχώρηση, αμέλεια ή εφησυχασμό σε αυτό το θέμα».


Σύμφωνα με τον ίδιο, το κράτος θεωρεί την προστασία της οικογένειας προτεραιότητα, καθώς, όπως ισχυρίζεται, ο παγκόσμιος καπιταλισμός, η πολιτιστική επιρροή από το εξωτερικό και οι επεκτεινόμενες ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν νέες προκλήσεις.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης σε μια σοβαρή δημογραφική ανησυχία, σημειώνοντας ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό γονιμότητας στη χώρα έπεσε στο 1,48 πέρυσι.

Περιέγραψε την κατάσταση ως «καταστροφή» για το μέλλον της χώρας και τόνισε ότι όποιος νοιάζεται για την ευημερία της Τουρκίας «δεν μπορεί να μένει αδιάφορος».

Νωρίτερα φέτος, ο Ερντογάν είχε ανακοινώσει ότι η περίοδος 2026-2035 θα χαρακτηριστεί ως η «Δεκαετία της Οικογένειας και του Πληθυσμού» της Τουρκίας, μια πρωτοβουλία που παρουσίασε κατά το Διεθνές Φόρουμ Οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη.

